《阳歌专栏》苹果在中国市场光芒渐退？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果在中国市场光芒渐退？**

科技巨头苹果(AAPL.O)今年1-3月当季中国市场营收增长大幅放缓，令人质疑该公司在华强劲增长期是否已经结束，也引发中国媒体的热议。苹果销售下降受许多因素影响，当中包括难以与一年前相比的短期因素，同时也有其他方面的长期因素，一些显而易见的负面宣传令该公司的“酷”形象受损。接下来一年，苹果需在中国市场解决这些问题，如果其形象继续受损，很容易会走上长期下行的轨道。

我们先来看看苹果的业绩情况。我看到的两篇关于该公司业绩数据的报道略有不同，但大体相似。其中一篇报道称，今年首季苹果大中华区营收增长8%至82亿美元；另一篇则称，当季大中华区营收增长11%至88亿美元。这两份数据都表明，大中华区营收占苹果全球总营收的五分之一左右，使中国成为该公司的第二大市场。

不论上述两个数据哪个正确，与之前一个季度中国市场营收增长67%，都是明显下滑。苹果于去年12月在中国市场发售iPhone 5，较其他全球市场的发售时间晚了几个月，意味着这款手机正式在中国销售时，已失去了许多炒作卖点。不过，我觉得iPhone 5在去年12月的销售情况可能强劲，之后销量因缺乏炒作可能锐减。

与此同时，苹果今年首季遭遇的两大挑战，也影响其业绩表现。这两大挑战中，其中之一是中国电信(0728.HK)去年首季开始正式销售iPhone手机引发的一次性问题。该公司开卖iPhone手机，意味着苹果在中国市场的销售可能出现了一次性跳增的情况，从而人为地推动那段时期的销售大增。

此外，关注苹果的人都知道，该公司自3月中旬以来在中国面临重大挑战，当时中中国央电视台（CCTV）3·15特别节目抨击苹果的售后服务政策。随后，《人民日报》连续发表文章质疑苹果，甚至还炮轰苹果“无比傲慢”。苹果执行长库克（Tim Cook）就此作出罕见的致歉举动，才基本上平息了媒体的攻击。

许多中国消费者对媒体报道持怀疑态度，但这一连串的攻击无疑还是让苹果在中国的声誉受损。我个人觉得，在上海许多年轻消费者中，苹果的“酷”形象已有所减弱。这些消费者中，有些是忠实果粉，愿花高价购买iPhone和iPad。

显然，苹果在中国市场正面临形象问题的困扰，如果该公司想在未来两年恢复高增长，就需要尽快有所作为，以重新吸引消费者并重建其“酷”形象。我以前也曾说过，该公司可通过增开新店和在中国建研发中心来改善其形象，而苹果似乎也在这么做。此外，苹果或许应该对中国媒体更友好一些，改改其对大多数其他市场媒体不屑一顾的做法。

我不敢肯定苹果会如何改善其受损的形象，但该公司若不尽快果断行动，其在中国市场的销售可能很快就会陷入长期停滞期，而消费者也会决定购买价格更低的其他竞争产品。

一句话：苹果需尽快采取积极行动改善在中国市场的形象，否则将面临该市场销售停滞的风险。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。