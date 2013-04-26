《阳歌专栏》百度业绩平平招致卖空压力

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度业绩平平招致卖空压力**

搜索引擎龙头企业百度(BIDU.O)近些日子可谓诸事不顺，就连发布季度业绩时的遭遇也是如此，可我却觉得该公司的季度业绩还算不错。我怀疑，那些曾推动百度股价在该公司IPO后一度触及多年高位的短线投资者，如今正在试图通过卖空其股票而谋利，这是我对百度业绩出炉后股价在盘后交易中下跌8%的最佳解释。如果周五继续下跌，百度股价将会下探3年多来未曾触及过的新低，而该公司市值也将跌破300亿美元关口。

我们先来详细看看百度的业绩数据。该公司季报表明，中国广告市场如今似已出现企稳迹象，或结束过去一年来的放缓趋势。由于百度的整体营收几乎都来自核心的搜索业务，因此分析该公司业绩相对较容易。

百度今年一季度实现营收增长40%至60亿元人民币（接近10亿美元）左右；利润增长8.5%，仅略高于20亿元。一季度营收增幅与上一季水平大致相仿，但利润增幅却远低于上一季度的增长36%，这表明搜索领域竞争日渐激烈，而这或许也是百度股价在业绩出炉后遭抛售的部分原因。

展望未来，百度预测当前季度营收将增长37%左右，为连续第三季度以这样的水平增长。百度营收以40%左右的速度稳步增长，肯定不会像曾经的三数位增速那么令人振奋，但也不算特别糟糕，而且大多数企业都乐于保持这样的增速。

从更广泛的角度看，对于新浪(SINA.O)、人人网(RENN.N)、凤凰新媒体(FENG.N)等依赖广告收入的企业而言，百度营收持稳应当算是正面消息，意味着这些企业的营收也将企稳，并可能在今年下半年开始改善。在百度业绩出炉后的盘后交易中，人人网股价走高，新浪股价则小幅下跌。

显然，百度若想重新赢得投资者的信心，就得在未来几个季度改善利润增势，但这可能并非易事，该公司在多年独占搜索市场且鲜有竞争对手后，如今则面临奇虎360QIHU.N和搜狐(SOHU.O)的激烈竞争。此外，百度在移动搜索市场仍未独占鳌头。接下来几年，随着通过智能手机上网的用户日渐增多，移动搜索可能与传统的桌面搜索平分秋色，甚至还有望超越后者。

那么，百度的未来将会如何呢？鉴于该公司扞卫在桌面搜索市场的地位，并大举投资发展移动业务，其利润不太可能恢复较高的两位数增长，因此我的最佳猜测是，该公司在今年余下的时间内仍将是空头的目标。不过，如果百度能将营收增速维持在40%左右，甚至出现进一步提高，那么该公司遭遇的沽售压力则有望最小化。最后，我想说的是，2013年对百度将是充满挑战的一年，该公司股价可能进一步走低，也许会跌至60-70美元区间。

一句话：百度营收在2013年可能持稳，但利润增速放缓和卖空或许令该公司股价全年承压。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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