《阳歌专栏》中国豪华车市场降温

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

本周中国最大的汽车展览会--上海国际车展拉开帷幕，漂亮的概念车照片充斥报端，但是今年车展上更重要的消息则是中国豪华车市场成长骤然大幅放缓。各家参展企业高管接受采访时的口气都不约而同地谨慎，大多数高管表示今年增长10-15%就能够满意了。

宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和通用汽车(GM.N)等企业过去两年在华平均增速高达40%左右，眼下豪车市场究竟怎么了呢？接受采访的高管都没有提到市场迅速放缓的原因。我猜测主要在于中国去年陆续出台的一系列限制政府购买高端汽车的政策，中国新一届领导层正控制政府过度支出。

可以从周一出版的《中国日报》的系列文章中管窥这一市场放缓问题。大众汽车VOMG.DE预计，一季度奥迪在中国的销量增速降至14%。奥迪是首个在中国生产汽车的外国高端品牌，被认为是市场中的龙头。奥迪首席执行官Rupert Stadler表示，未来几年每年10-15%的增长速度是合理的。

宝马首席执行官Olaf Kaster表示，今年公司在中国应能实现两位数增长，试图显示乐观前景。但他随后指出，今年的增速不太可能赶得上过去几年30-40%的增速，不过一定会高于10%。我不想挖苦宝马，但10%是最低的两位数，而且Kaster的评论似乎暗示宝马今年可能实现的增速也就如此。

第一季宝马在中国的销量仅增长了7.4%，远低于2012年全年50%的增速，若达到全年两位数的增长，需要在余下时间里加快步伐。奔驰的表现不及宝马，一季度销量下滑了11.5%。

兰博基尼首席执行官Stephan Winkelmann预计，今年中国销量持平，并指出中国豪华车市场过去两年稳定增长后，2013年料停滞甚至萎缩。

兰博基尼在中国的销量很少，去年大约有200辆，因此很难将该公司作为整个行业的标杆。但是综合几位高管的悲观评论，2013年中国豪华车市场前景显然不乐观。未来几年市况可能仍然低迷，除非中国经济回暖或政府放松节支计划，否则不大可能出现好转。

一句话：今年中国豪华车市场增速料大幅放缓至10%左右，并在2015年以前都可能在低位徘徊。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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