《阳歌专栏》联想瞄准高端市场 但放弃OEM似将惹麻烦

**联想瞄准高端市场 打算放弃OEM**

去年，联想集团(0992.HK)取代惠普(HPQ.N)成为全球最大的个人电脑生产商，联想考虑如何保持住龙头地位。第一步是将个人电脑产品部门一分为二--针对高端市场的Think品牌和针对主流市场的Lenovo品牌。另外，媒体还报导联想计划自行生产全部个人电脑，而不是遵循目前比较常见的代工（OEM）模式。

我对联想分拆品牌的举措持谨慎乐观看法，其中原因稍后再说；我对联想自行生产个人电脑的决定很不以为然，我认为这有违科技行业发展趋势，早晚会出事。

报导称，联想集团首席执行官杨元庆在新年邮件中宣布，将于4月拆分成Think和Lenovo两大品牌，针对不同的市场。杨元庆在邮件中解释称，此举意在将Think打造成高端品牌，最终与苹果(AAPL.O)等巨头一争高下。

我认为此举看起来不错，或能够帮助联想扩大高端电脑市场份额，联想在高端市场一直很弱。2005年，联想收购了IBM(IBM.N)的个人电脑业务，同时获得了Think品牌。分拆计划看似意在将原IBM业务仍作为一个独立部门，面向美国市场。

ThinkPad本就是一个高端电脑品牌，不过被联想收购后品牌形象受到不少拖累。通过给予Think部门更多自主权并针对西方市场，联想显然希望恢复Think的高端形象。只有时间能够证明该策略是否会成功，不过我认为成功的几率大于50%，未来五年内Think电脑有望重新成为高端品牌。

有传言称，联想计划自行生产全部的个人电脑，取消代工。我对此并不感到奇怪，因为2011年联想与全球最大的个人电脑代工厂商之一台湾仁宝电脑组建个人电脑合资企业让我很迷茫。

报导称，位于合肥的合资企业投产，联想计划未来三到五年里自行生产大部分或全部台式电脑、笔记本电脑和一体机。尽管仁宝电脑的个人电脑生产经验对联想选择该公司成立合资企业有好处，我仍然不理解联想为什么要成立这样一家合资企业。

过去20年，代工成为主流，因为联想和惠普等企业能够借此拥有更大的生产弹性，并大幅降低成本。我认为联想此举看起来是一种倒退，未来将给联想惹麻烦。

一句话：联想分拆计划令Think品牌看似欲坚守高端市场是明智之举，但是自行生产大部分个人电脑的决定却是一种倒退。

**银河证券、新华网引领IPO强劲复苏**

2012年令投资银行业者不堪回首，但最近有关银河证券和新华网上市的消息引起的积极反响，给2013年带来了新的希望。无独有偶，就在去年年底前，中国商业社交媒体网站欢聚时代（YY）赴美上市，成为当年第二家成功登陆美国资本市场的较大规模中资公司，且股价表现相对良好，这也释放出类似的积极信号。所有这些表明中资公司股价今年在国内外市场很可能走出反弹行情，进而带动新一波股票首次公开发行（IPO）热潮。去年的低迷市况令多家急切需要借道资本市场融资的企业不得不推迟上市计划。

首先来看看银河证券上市的最新进展，报导称这家中国大型券商已经申请在上海和香港两地上市，融资目标超过10亿美元。上周末的最初报导称，银河证券计划在两地融资合计15亿美元，但最新的报导称融资规模可能高达19亿美元，几乎是该公司最初目标的两倍。

承销商提高发行目标是好兆头，这意味着IPO激发了潜在投资者的强烈兴趣，不过这宗交易要等到二季度才能真正付诸实施。一家大型券商IPO吸引如此高关注度的事实本身就是个积极信号，因中国券商的收入通常多数来自股票交易费用。因此，可以将这宗发行交易引发的强烈关注解读为，投资者认为中国股市今年将迎来红火行情，随着交易员告别2012年的惨淡行情重新入市，市场交易量和券商佣金及手续费收入将大幅提高。

接下来看新华网，这家新华社的网站实体已经向中国证监会提交在沪市上市的申请。早在逾一年以前就有报导称新华网将谋求上市，当时的报导称新华网计划借IPO融资最多10亿元人民币，合1.6亿美元左右。随后低迷的股市行情促使监管者推后了新股发行，新华网上市计划被迫延后。同属中国官媒的人民网(603000.SS)去年4月登陆沪市，融资13.8亿元人民币。人民网上市当日大涨55%，上市九个月后股价较当初的招股价几乎翻番，得益于国有资本的提振，且投资者也确信有着强烈官方背景的人民网必将实现强劲的财务表现。我猜测新华网上市也将因类似原因一路走好，银河证券似乎最终上市后也可能会有不俗表现。

若市场持续释放积极信号，中资公司未来一年在上海、深圳、香港乃至纽约市场的IPO活动料将明显回暖。欲借中国经济增长获利的投资者可能会面临更多令人感兴趣的选择。

一句话：新华网和银河证券IPO计划获得的初步积极反馈表明，2013年上半年新股发行活动可能强劲反弹。（完）

编译：李富强/王凤昌 发稿：王凤昌/王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。