《阳歌专栏》新东方或要进行私有化？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新东方或要进行私有化？**

我对新东方(EDU.N)有些同情，该公司近些日子似乎无法赢得美国投资者的一点好感。该公司刚发布了在我看来还算不错的财报，而美国证券监管机构对其进行的调查也于去年结束。尽管这些都是利好消息，但投资者对该公司的最新财报却冷眼以对，这导致我猜测，新东方可能很快就会加入越来越多进行私有化的在美上市中国企业行列。

从这一特别情况看，投资者似乎不仅对新东方失去了兴趣，也对中国教育服务行业兴趣索然。该行业面临增长放缓、质量问题及竞争加剧等因素困扰。我不是教育服务行业的专家，但一位业内友人称，规模化是该行业面临的最大问题之一。科技企业、尤其是互联网企业在稍微增加成本的基础上，通常就可轻松地扩大规模，但这种做法却不适用于教育企业，他们需要教室和教师这样固定成本，而这些需要随学生入学增加而提高。

我们先来简单看看新东方的最新财报。根据财报，新东方最新报告季度的利润和营收增幅介于25-28%。该公司还称，当季学生入学率下降3%，旗下投入运营的学校数量减少约1.5%。

有人或许会说，学生入学率下降及投入运营的学校数量减少，是令人担忧的情况；但也有人觉得，这表明新东方正在逐渐将重心从数量向质量转移。尽管入学率下降，但营收和利润稳步增长，似乎表明这种方式正在产生作用，新东方称学校运营收入增长36%，甚至比净利润增速还要高。除了以上这些相对利好的消息外，新东方还宣布回购最多5,000万美元股票。

尽管如此，但投资者似乎并不买账，新东方财报发布后，其股价一度暂短走高，之后回吐全部涨幅，最终在周三纽约市场交易中收跌1%。

投资者如此冷漠是整体市况的写照，这从新东方及学而思XRS.N过去一年的股价惨淡走势中便可见一斑。去年夏季，新东方自爆因可能的会计违规行为遭到美国证交会（SEC）调查，该消息刺激其股价一度大跌，市值蒸发一半有余。该公司之后虽被证实并无违规行动，但股价却依然一蹶不振，目前仍较两年前的水平低出逾30%。由于投资者对整个行业兴趣索然，学而思股价走势也大致如此，目前较两年前水平低出20%左右。

这就引出了我的下一个观点，即面对投资者兴趣寡然的情况，新东方很可能考虑对公司进行全面私有化。新东方市值仍相对较高，接近30亿美元，为了让私有化获得通过，该公司无疑会向股东给予10%的溢价。此外，该公司的现金相对充裕，现金和短期投资大约有8亿美元。还有就是，私募股权公司对帮助此类私有化融资兴趣浓厚，他们认为以目前估值计，许多在美上市的中国企业都被低估。

一些类似企业已经出于类似原因进行了私有化，最新进行私有化的则是柯莱特信息系统有限公司CIS.N。我觉得，在接下来两至三个月内，新东方将观察股价走势，以判断投资者会否变得更加活跃。如果情况仍未改善，那么该公司在下半年启动私有化也将不足为奇。

一句话：如果新东方股价在接下来2-3个月仍无大幅反弹，该公司新近宣布的股票回购计划，则可能是其进行私有化的前奏。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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