《阳歌专栏》腾讯起诉奇虎360获胜

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯起诉奇虎360获胜**

腾讯(0700.HK)与奇虎360QIHU.N再次对簿公堂，法院判决腾讯胜诉；上个月奇虎起诉腾讯滥用市场支配地位，法院驳回了奇虎全部诉讼请求。这些都凸显出中国法院体系在处理商业纠纷中正在变得更为老练，能够作出有力判决以阻止非法行为。不过法院在阻止未来可能再出现类似行为方面仍不是很有效，因为中国法律体系对赔偿水平有非常严格的限制。

腾讯与奇虎之争开始于近三年前，本次双方对簿公堂因腾讯起诉奇虎扣扣保镖产品存在不正当竞争。广东省高院判定，奇虎360公司具有明显的不正当恶意竞争行为，判决其向腾讯赔偿500万元，并在360网站首页和主要媒体上连登15天道歉声明。

对于市值40亿美元、年营收超过3亿美元的奇虎来说，500万元数额不大。可能法院也意识到了这一点，因此要求奇虎进行公开道歉，或许这种丢脸的方式更能让奇虎的形象受到影响。我支持法院的做法，尽管我对于要求企业进行公开道歉的效果保持怀疑。我预计奇虎能够想办法在自己的网站上淹没道歉声明，也能够找到办法避免在任何主流媒体上承认错误。

上个月，广东省高级人民法院对奇虎起诉腾讯滥用市场支配地位一案作出一审判决，驳回奇虎全部诉讼请求，并判决奇虎承担全部79万元诉讼费用。

奇虎连输两场官司，总计损失580万元。这点钱对奇虎来说并不多，我认为奇虎还会我行我素，未来几年会出现更多类似官司。

我必须表扬法院作出审慎而公正的判决，显示出他们可以在商业纠纷中作出公正的裁决。现在中国的法官亟需得到更多支持性手段，从而使其能够制止企业进行违法活动。

一句话：腾讯起诉奇虎360获胜，反映中国法院在处理商业纠纷方面正在变得更为老练。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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