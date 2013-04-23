《阳歌专栏》WLAN拖累中国移动业绩

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**WLAN拖累中国移动业绩**
中国移动(0941.HK)(CHL.N)刚刚公布的第一季度业绩让我有些吃惊，我曾预计业绩报告会包含大量支持其对腾讯(0700.HK)不满的证据。中国移动之前抱怨腾讯微信占用其网络资源，并借此向腾讯施压，要求腾讯对微信收费，以便从中分得一杯羹。中国移动还抱怨微信业务促使用户舍弃传统的短信服务，转向通过互联网发送信息，最终令中国移动重要的营收渠道受损。
在这样的背景下，我曾预计第一季度中国移动的获利以及每月每用户平均收入（ARPU）停滞或下降，因用户蜂拥至微信等更为廉价的服务。业绩报告表明该公司获利确实疲软，而且每月每用户平均收入下降，但是原因似乎跟微信无关。主要似乎归因于WLAN业务困境。尽管过去两年中国移动投巨资建设WLAN网络，眼下来看似乎仍无用处。
中国移动第一季实现净利润279亿元，同比增长仅为0.3%；营收同比增长5.7%，主要受益于客户总数增加和移动数据业务的增长。每月每用户平均收入同比下降约10%至63元。随着移动技术发展成熟而且已经获得广泛应用，ARPU几年来持续下降，突然开始责怪腾讯似乎不太公平。中国移动第一季短信使用量增长5.5%，是用户数量增长率的两倍还多，看起来不支持中国移动提出的微信影响其短信业务的观点，尽管过去两年短信业务整体趋势不太正面。移动互联应用增长了14%，显示更多用户使用手机上网。
两年前，中国移动开始积极建设WLAN网络，宣布到2014年在国内建成100万个wi-fi热点的计划。不过，该公司第一季度的业绩报告显示，尽管中国移动仍在建设WLAN网络，WLAN流量却环比下降约14%。作为用户，我可以证明中国移动的WLAN网络几乎覆盖了上海任何地方，但我也能证明，没听说任何人订购该服务。
很少有人会指出中国移动WLAN表现不佳，却在帮助中国移动指责腾讯。我猜测随着技术过时，中国移动可能低调放弃WLAN网络，并在财务上相应注销。同时，中国移动可能继续将增长放缓的责任推给腾讯等企业。
一句话：中国移动WLAN业务表现疲弱，似乎是侵蚀公司获利的重要原因，未来几年可能低调退出该业务。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。