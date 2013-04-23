《阳歌专栏》WLAN拖累中国移动业绩

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**WLAN拖累中国移动业绩**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)刚刚公布的第一季度业绩让我有些吃惊，我曾预计业绩报告会包含大量支持其对腾讯(0700.HK)不满的证据。中国移动之前抱怨腾讯微信占用其网络资源，并借此向腾讯施压，要求腾讯对微信收费，以便从中分得一杯羹。中国移动还抱怨微信业务促使用户舍弃传统的短信服务，转向通过互联网发送信息，最终令中国移动重要的营收渠道受损。

在这样的背景下，我曾预计第一季度中国移动的获利以及每月每用户平均收入（ARPU）停滞或下降，因用户蜂拥至微信等更为廉价的服务。业绩报告表明该公司获利确实疲软，而且每月每用户平均收入下降，但是原因似乎跟微信无关。主要似乎归因于WLAN业务困境。尽管过去两年中国移动投巨资建设WLAN网络，眼下来看似乎仍无用处。

中国移动第一季实现净利润279亿元，同比增长仅为0.3%；营收同比增长5.7%，主要受益于客户总数增加和移动数据业务的增长。每月每用户平均收入同比下降约10%至63元。随着移动技术发展成熟而且已经获得广泛应用，ARPU几年来持续下降，突然开始责怪腾讯似乎不太公平。中国移动第一季短信使用量增长5.5%，是用户数量增长率的两倍还多，看起来不支持中国移动提出的微信影响其短信业务的观点，尽管过去两年短信业务整体趋势不太正面。移动互联应用增长了14%，显示更多用户使用手机上网。

两年前，中国移动开始积极建设WLAN网络，宣布到2014年在国内建成100万个wi-fi热点的计划。不过，该公司第一季度的业绩报告显示，尽管中国移动仍在建设WLAN网络，WLAN流量却环比下降约14%。作为用户，我可以证明中国移动的WLAN网络几乎覆盖了上海任何地方，但我也能证明，没听说任何人订购该服务。

很少有人会指出中国移动WLAN表现不佳，却在帮助中国移动指责腾讯。我猜测随着技术过时，中国移动可能低调放弃WLAN网络，并在财务上相应注销。同时，中国移动可能继续将增长放缓的责任推给腾讯等企业。

一句话：中国移动WLAN业务表现疲弱，似乎是侵蚀公司获利的重要原因，未来几年可能低调退出该业务。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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