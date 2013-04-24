《阳歌专栏》英利绿色能源获国开行贷款

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**英利绿色能源获国开行贷款**

英利绿色能源(YGE.N)成为又一个获得中国国家开发银行贷款的光伏企业，有望引领未来的行业整合。获得国开行贷款的企业名单可能显示中国政府对这些企业在行业中重要性的认可，意味着这些企业可能引领未来行业整合。

我要说明一下，我的观察仅限于公开信息，该行业中的其他巨头可能悄悄地获得政府支持的贷款，只是没有公开披露。但是说回来，我认为获得政府贷款的企业大多会披露消息，因为这种支持对其生死存亡至关重要。

英利宣布，全资子公司英利能源(中国)有限公司与国开行签署了两项贷款协议，贷款总金额1.65亿美元。声明中没有提到其他内容，只是说贷款将有助于强化公司的资产负债表。

投资者对这则消息表示欢迎，英利股价上涨8.5%。其他光伏企业的股价也上扬，天合光能TSL.N、阿特斯阳光电力(CSIQ.O)和晶澳太阳能(JASO.O)分别上涨9.6%、4.4%和3.4%。甚至连处于困境中的江西赛维LDKLDK.N都录得4.6%的涨幅，该公司正在快速卖出资产以避免破产。仅有尚德电力STP.N与众不同，股价小幅下跌。

英利成为中国光伏行业又一家接受国开行贷款的企业。3月，中型企业昱辉阳光(SOL.N)宣布获得国开行3.2亿元贷款额度。2月，江西赛维宣布获得国开行4.4亿元贷款额度。国开行此前也为尚德电力提供贷款。去年晚些时候，国开行为明阳风电MY.N提供融资，在印度建设新项目。

应该如何理解国开行的这一系列举动呢？接下来会发生什么呢？我预计，未来一两个月国开行将向其他光伏巨头提供类似的大额贷款，为每家企业提供再支撑几个季度的资金。随后国开行将利用其影响力推动整合，通过提供融资和其他帮助，推进并购和效率不高的小企业关门。

投资者料乐见光伏企业获得国开行贷款，因为很多人认为这些企业可能在政府推动的整合后成为新的行业龙头。如果我要赌一下的话，获得贷款的企业确实看起来像是中国政府选择的未来领军企业。因为尽管国开行是政策性银行，对企业获利的要求不那么高，但也不太可能将资金投向政府认为没有前途的企业。

一句话：英利绿色能源获得国家开发银行贷款，暗示该公司以及其他获得国开行贷款的企业或引领政府支持的光伏行业重组。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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