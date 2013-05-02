《阳歌专栏》中兴通讯：下一个摩托罗拉或北电网络？

**中兴通讯：下一个摩托罗拉或北电网络？**

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)公布的最新业绩和展望看起来非常糟糕，令我对该公司未来几年会最终灭亡或是出现根本性改变感到好奇。该公司的竞争对手华为也面临类似的挑战，因全球网络设备市场迅速放缓。华为试图在澳大利亚赢得大规模新订单，并探讨创始人任正非的接班人问题。无论接班人是谁，都将面对难题，因为华为也很可能与中兴通讯走上同样的道路，如同摩托罗拉和北电网络那样。

中兴通讯公布的第一季度业绩显示，该公司获利增长36%，受益于营收的强劲表现。但是细节显示所有的获利都来自出售资产，剔除资产出售后，中兴通讯实际上净亏损约6.15亿元。上年同期同口径实现获利8,900万元，去年第四季度净亏损11亿元。第一季营收看起来也不怎么样，下滑2.8%至181亿元，尽管智能手机业务增长较快。

中兴通讯对未来几个季度的预估相当模糊，但也不令人振奋。公告称，下一季度的电信行业设备投资将聚焦无线及有线网络宽带及其配套设施升级，这些业务的营收往往比销售新设备低得多。这意味着至少未来两个季度可能出现运营亏损；而且由于不再有资产出售，中兴通讯也可能出现净亏损。

工信部年底发放4G牌照后，中国三大电信巨头料在4G网络上进行大规模支出，中兴通讯有望因此受益。但是中兴通讯还是要和华为等企业竞争，正如我此前所说，中兴通讯保持国际电信设备巨头的日子或许并不长远了。

华为称，期待获得新加坡电信（SingTel）(STEL.SI)旗下澳都斯（Optus）在澳大利亚的20亿美元4G合同，澳都斯是澳大利亚主要电信运营商之一。不到一个月以前，澳大利亚总理吉拉德称欢迎华为和中兴通讯向该国商业电信企业销售设备，但是不允许这两家投标更为敏感的政府网络合同。

报道称，华为创始人任正非在近期的内部讲话中表示，自己的家人不会进入接班人序列。华为的处境比中兴通讯好一些，有望赢得澳都斯合同显示华为仍能在西方市场一展拳脚。未来几年，无论是谁接班，那时的华为都将与现在不同。

一句话：中兴通讯第一季度业绩显示该公司处境艰难，而华为看似更能度过行业的低潮期。

**中国反盗版 合法视频分享网站或受益**

中国打击盗版网站的最新行动，对国内苦苦挣扎的在线视频分享行业而言是个好消息，后者仍在艰难地寻找成功之道。视频分享网站可轻易将其困境归咎于盗版，但他们也是选择这个极难盈利行业的牺牲品。行业先锋YouTube成立八年依然很难盈利便是例证。

虽然未来艰难前景依旧，中国在线视频企业无疑乐见执法部门在上周的世界知识产权日展开的打击盗版活动。执法部门进行了一连串经过精心策划的突击行动，至少关闭了五家提供盗版影视和其他版权内容的网站。

这次打击行动不仅包括关闭网站，一些被关网站的高层和员工也同时被抓捕到案，这与之前相比可谓是很大的进步。在之前的打击行动中，通常的结果是关闭网站，也会施以罚款，但很少涉及抓捕和刑事指控，最终这些网站转移到其他地方继续进行盗版活动。

显然，最新的打击行动至少部分含有宣传成分，与消费者权益日时一系列揭露企业违规行为的电视调查报告类似。同时，对于中国以如此高调的方式展示打击盗版的诚意，我不得不表示赞许。我长期住在中国，可以很肯定地说此类打击行动过去10年很少间断，在上海等大城市盗版最为猖獗的影像制品店都已关张。

投资者对最新打击盗版网站的行动也表示欢迎，优酷土豆YOKU.N股价周一上涨逾6%，目前略高于20美元，但这仍只有两年前水平的三分之一，当时正值中国互联网泡沫最盛之时，该公司股价曾升逾60美元。此后，海外上市的中国互联网类股一路下行，像优酷这样的亏损企业更是遭到投资者的冷遇。

这些盗版网站是否会被长期关闭，还是在随后会以不同的网址重新开放，目前尚不得而知。不过，即使这些网站被长期关闭，合法的视频分享网站能否很快盈利，也依然是个未知数。目前，观察人士正在热议YouTube能否实现盈利，许多观点认为该公司可能略有盈利，但别指望为其母公司谷歌(GOOG.O)提供太大贡献。

如果连YouTube在盈利方面都存在困难，那中国此类企业未来有多艰难就可想而知了，后者不但包括优酷土豆和搜狐(SOHU.O)旗下的视频网站，百度(BIDU.O)通过即将收购PPS组建的相关新业务也会有同样的遭遇。

优酷创始人兼执行长古永锵周末接受采访时称，该公司已调整了发展战略，重点将放在原创内容创作和移动平台业务上，这与该公司之前从第三方获得影视作品授权的方式迥然不同。古永锵在采访中不愿对公司何时扭亏为盈进行预测，我觉得该公司至少需要两年才能实现盈利。

最后要说的是，最新的打击行动只对视频分享行业属于利好消息，可消除许多利用盗版内容进行不公正竞争的网站。不过，我仍对视频分享行业的长期前景深表怀疑，并觉得该行业的许多企业会像YouTube在2006年被谷歌收购一样，最终被其他领域的大企吞并。

一句话：中国打击在线盗版活动，对合法的视频分享网站属于利好消息，但这些网站仍面临如何实现盈利的艰难之路。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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