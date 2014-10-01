《热点透视》eBay改变主意终放手 PayPal被迫加速前进

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran；编译 王丽鑫

路透纽约9月30日 - eBay(EBAY.O)终于改弦易辙，PayPal被迫加快前进步伐。eBay这家价值700亿美元的在线拍卖公司多年来一直不肯放开支付业务，投资大亨伊坎(Carl Icahn)前阵子要求拆分公司亦曾被坚拒。苹果(AAPL.O)和阿里巴巴(BABA.N)比投资者更能带来紧迫感。eBay失去了巨大先机，但PayPal独立后可能还有机会赶上。

PayPal在发展初期加入eBay确实非常重要。新颖的在线跳蚤市场给它带来稳定的新客户、现金以及后勤支持，帮助它发展。PayPal总体支付额通常的复和成长率为25%。

但起初温暖的拥抱终于变成了让它透不过气的束缚。PayPal的支付额超过70%来自eBay以外，但股权结构妨碍它与亚马逊(Amazon)(AMZN.O)等企业结成更紧密的合作关系。与此同时，PayPal的软件、客户服务以及迟迟不能采用新技术，越来越让应用开发商和用户感到失望。已经离开的联合创办人马斯克(Elon Musk)两年前警告，他在世纪之交时提出的计划基本上仍原封不动，如果PayPal不赶紧行动，就会“搞砸了”。

恢复自由身后，PayPal不仅得到了策略上的自由，在财务上也有好处。公司今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料约为20亿美元。根据市场对万事达卡(MA.N)和Visa(V.N)的估算方式，PayPal估值则达300亿美元。PayPal在摆脱eBay后，还可望取得额外的溢价；剥离消息传出后，PayPal市值增加50亿美元，就反映出这一点。这进而给公司带来宝贵的资金，可用来收购同业，吸引技术人才。

不过PayPal也有需要加强的领域。苹果最近向移动支付大举进军，阿里巴巴股票上市也让人注意到，支付宝在中国境内外的惊人扩张。eBay即将卸任的执行长John Donahoe周二承认，PayPal承受的压力越来越大。万事达卡估计全球85%的交易仍涉及现金。这意味着恢复自由的PayPal取得了回到战场重新作战的机会。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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