《KEMP专栏》EIA报告为美国取消原油出口限制清除最后一道障碍

图为美国加州一处油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 艾茂林/洪曦/陈宗琦/朱晓军

路透伦敦10月31日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的详细研究显示，密切影响美国国内汽油价格的是布兰特原油，而非美国的指标原油--西德克萨斯中质油(WTI)。

这份研究为美国取消原油出口限制清除了最后一道原则性障碍，即取消出口限制将推高国内油价，从而抬高汽油成本。

“产油商和炼油商关心原油价格，而大多数美国人和政策制定者主要关心的是汽油和其他精炼油品的价格，”IEA在10月30日的报告中指出。

“在行政部门和国会决策者考虑是否调整当前原油出口限制时，哪种原油(是布兰特还是WTI)对美国汽油价格影响最大，是他们尤其要考量的问题，”IEA说。

EIA称，2013年美国家庭在汽油上面的花销平均为2,600美元。共和党和民主党的议员都担心，美国取消当前的石油出口限制会让选民们的汽油开销增加。

过去18个月，美国国会议员们一再呼吁在作出放宽出口限制的决定之前，需有更多证据来显示成品油价格可能受到的影响。当前的出口禁令是在1970年代颁布的，是美国为了应对阿拉伯国家石油禁运而推出的。

为了调查布兰特原油和西德克萨斯中质油间的关联，EIA开展了一项综合研究，对象为上述两类油品以及美国四个主要汽油趸售(批发)市场--纽约港、墨西哥湾、芝加哥和洛杉矶。

“就对美国汽油价格的影响程度而言，在我们研究的四个地区里，布兰特原油价格的重要性高于西德克萨斯中质油。”EIA称。

“2010年后，西德克萨斯中质油在解释美国汽油价格的变动上缺乏说服力。从当年开始，WTI和布兰特原油的价差拉大，而且其波动性也变得更高。”

一份涵盖了更多细节的调查显示，美国汽油价格在2010年之前和之后，都同布兰特原油的关联性更加密切。

EIA总结道：“美国放宽原油出口限制对国内汽油价格的影响，将取决于该行动对国际原油价格的影响，例如布兰特原油，而非WTI原油价格。”

**开放出口**

EIA的态度极其谨慎，不愿挑明了讲，但这项研究的弦外之音是，解除出口禁令将增加美国石油生产商的售价与营收，因为这扩大了它们的海外市场，并且无需调升美国国内车主的油价。

如果增加美国石油出口，能提升全球原油供应，并使布兰特原油价格下跌，实际上美国国内油价反而有可能下降。

EIA的研究报告与另外四项实验不谋而合。后者是由民间顾问机关所进行的重要统计与模型实验，由美国国会审计署(GAO)代表国会评估。

并没有可靠研究能够证明，结束石油出口管制会导致美国车主的汽油涨价。

再多的研究也无助于议员打定主意。研究的时间已经结束，该是立法的时候了。

管控原油出口已经过时，而且逐渐无足轻重。这样的做法对美国石油制造商造成损害，消费者也没得到任何好处。是时候叫停了。

根据1970年代法律授权，总统拥有足够权力来自行终结对出口的管制。里根(Ronald Reagan)总统曾精准运用这些权力，在1981和1985年分别放宽了精炼油品出口和向加拿大的石油出口。

国会也可以自己通过简单立法修正部分法规来授权出口，包括1975年能源政策保护法、1976年海军石油储备法、1977年出口管理修正案、1978年外大陆架土地法案修正案和1979年出口管理法。

可能会采取结合的方式，国会修正出口管控法规，但由总统最终决定出口是否符合国家利益。

阿拉斯加North Slope地区出口油气就采取了这种方式，国会1995年立法允许出口，但由总统克林顿在1996年做出最终决定。

哪种途径更有效是一个政治策略问题。但是一旦中期选举结束，国会与白宫应把解决出口问题列为重中之重。(完)

(编译审校/ 艾茂林/洪曦/陈宗琦/朱晓军/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。