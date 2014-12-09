《Kimberley专栏》欧洲央行QE谜团损及欧元 一旦澄清则可能提振欧元

图为越南河内一家外汇兑换处的一名女子在展示欧元和美元现钞。 REUTERS/Kham

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜

路透伦敦12月8日 - 只要欧洲央行(ECB)还对进一步购买资产的计划含混不清，欧元就仍有可能下跌；但若能澄清债券购买计划并严格遵照时间表实施，则有望刺激欧元需求。

这个观点可能看来荒谬，因为量化宽松(QE)政策本应推低欧元。

但心理因素在这里发挥了重要作用。

交易商正努力抢在人们对一系列事件作出集体反应前，推测出人们会有何种反应。

汇市知道欧元区经济正“大幅走软”，正如欧洲央行管委诺沃特尼周一指出的那样。

为了解决经济疲弱问题，欧洲央行可能采取的一个办法就是，在二级市场购买欧元区公债的QE举措。诺沃特尼也承认，QE可以在解决经济疲弱问题上发挥重要作用。

不过该政策受到欧元区出资大国及实力最强的经济体--德国的反对，该国尤其担心此项政策可能会推高通胀，并延迟至关重要的经济改革。

“需要完成更多的工作，而且...我们将不断公布进展，”欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议结束后表示。

由于经济疲弱，加之欧洲央行决策者之间看来存在分歧，欧元很难受到支撑。交易商清楚其他人也将得出同样的结论，因此早已出脱欧元。

**澄清**

不过，如果德拉吉澄清QE计划的时间表，那么这种卖出欧元的直觉或许会减弱。

倘若市场清楚欧洲央行明日将购买欧元区公债，那么债市交易商就会在今日买进，期望在欧洲央行行动后获利。

任何人买进欧元区公债，都需要用欧元支付。部分市场人士可能不得不在汇市买进欧元用于购债。而意识到或许存在这种需求的外汇交易商也可能变成欧元买家，希望抓住这种趋势。

欧洲央行QE计划的清晰度越低，欧元可能越疲弱。一旦交易商自认已经知道欧洲央行将于何时行动，那么欧元可能就会找到买家。

这种分析是否正中欧洲央行的下怀，也许是市场要考虑的另外一个问题。(完)

(译文审校 徐文焰)

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