《Kimberley专栏》欧洲央行QE谜团损及欧元 一旦澄清则可能提振欧元

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜
路透伦敦12月8日 - 只要欧洲央行(ECB)还对进一步购买资产的计划含混不清，欧元就仍有可能下跌；但若能澄清债券购买计划并严格遵照时间表实施，则有望刺激欧元需求。
这个观点可能看来荒谬，因为量化宽松(QE)政策本应推低欧元。
但心理因素在这里发挥了重要作用。
交易商正努力抢在人们对一系列事件作出集体反应前，推测出人们会有何种反应。
汇市知道欧元区经济正“大幅走软”，正如欧洲央行管委诺沃特尼周一指出的那样。
为了解决经济疲弱问题，欧洲央行可能采取的一个办法就是，在二级市场购买欧元区公债的QE举措。诺沃特尼也承认，QE可以在解决经济疲弱问题上发挥重要作用。
不过该政策受到欧元区出资大国及实力最强的经济体--德国的反对，该国尤其担心此项政策可能会推高通胀，并延迟至关重要的经济改革。
“需要完成更多的工作，而且...我们将不断公布进展，”欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议结束后表示。
由于经济疲弱，加之欧洲央行决策者之间看来存在分歧，欧元很难受到支撑。交易商清楚其他人也将得出同样的结论，因此早已出脱欧元。
**澄清**
不过，如果德拉吉澄清QE计划的时间表，那么这种卖出欧元的直觉或许会减弱。
倘若市场清楚欧洲央行明日将购买欧元区公债，那么债市交易商就会在今日买进，期望在欧洲央行行动后获利。
任何人买进欧元区公债，都需要用欧元支付。部分市场人士可能不得不在汇市买进欧元用于购债。而意识到或许存在这种需求的外汇交易商也可能变成欧元买家，希望抓住这种趋势。
欧洲央行QE计划的清晰度越低，欧元可能越疲弱。一旦交易商自认已经知道欧洲央行将于何时行动，那么欧元可能就会找到买家。
这种分析是否正中欧洲央行的下怀，也许是市场要考虑的另外一个问题。(完)
(译文审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。