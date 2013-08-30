《外汇专栏》欧元兑美元的强劲走势有欺世盗名之嫌

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰写 Neal Kimberley 编译 石冠兰/王兴亚

路透伦敦8月29日 - 投资者撤出新兴市场货币多头仓位，支撑了欧元价格，但这不应与欧元有内生势头混为一谈。

许多新兴货币的多头仓位是以做空欧元来融资的，但现在这些仓位在解除。这与欧元区经济复苏的迹象一起提振欧元在8月20日升至1.3452美元的高位。

但看看欧元/美元这一货币对的两方面情况，就可以得出近期欧元走升有欺世盗名之嫌。

诚然，第二季欧元区摆脱了衰退且德国近期数据强劲，比如8月企业信心创16个月高位。

但这并非事情的全部。经济复苏之路崎岖不平，而政治问题可能再度浮出水面。

意大利执政联盟正苦苦解决内部分歧，尽管就改革地产税达成了一致。

总理莱塔政府仍需找到替代该税项收入的来源，以避免公共财政进一步紧张。

意大利统计机构ISTAT数据显示，6月经季节调整零售销售环比降低0.2%，显示出经济的脆弱性。

法国7月失业请领人数创纪录高位，凸显总统奥朗德面临的经济挑战。

希腊财长周日表示，该国可能再需要100亿欧元援助，但预计任何新贷款都不会有附加条件，虽然这一数字不算巨大，但是9月22日德国选举结束后，希腊援助将是需要解决的又一问题。

尽管民调显示德国总理梅克尔领导的基督教民主党(CDU)获得的选票将很容易超过中间偏左的反对党，但选举日计票结果可能让两大政党组建“大联合政府”成为必要。

鉴于拥有强大民意支持以及在议会占据多数席位，此种形式的联合政府极有可能比以前更加支持欧元区二线国家。

如果交易商断定，解决欧元区经济问题将侵蚀德国自身良好的财政状况，那么可能导致欧元走软。

对于那些预计欧元兑美元进一步走强的交易商而言，还存在这样一种令人头疼的事实，即2月份欧元交投于1.35美元的时候，欧洲央行总裁德拉吉有所指的谈话令其下跌。

欧央行未来一周将召开会议，看似确定会维持宽松货币政策，尤其是数据显示7月欧元区民间部门贷款出现进一步萎缩。

同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍倾向缩减其资产购买规模，政策决定聚焦于国内考量。

随着投资者9月重返市场，近期欧元的走强态势可能会逐渐褪色。(完)

(译文审校 隋芬)

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