《SAFT专栏》欧元外储买需恐减弱 或有助欧洲央行扭转经济颓势

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；编译 朱晓军/洪曦
路透10月23日 - 欧元长期受益于各国央行外汇储备买盘，但这一支撑力量可能减弱甚至逆转。
若果真如此，在其他因素不变的情况下，欧元EUR=下行压力可能增强，而正竭力避免2008年以来第三次衰退的欧洲央行会发现这一趋势大有用处。
全球央行外汇储备超过12万亿美元，是决定汇价的重要力量，也在减弱或放大货币和经济政策方面具有很大影响力。
过去15年的重大事件之一就是全球央行外汇储备大增，尤其是中国从上个世纪末的少量外储发展到今天的近4万亿美元规模。原因相当简单：当出口获利时经常帐出现盈余，收入的美元最终就进入储备。归根结底，全部外汇交易(定义上涉及两种货币)中有87%都涉及美元，显示出美元作为国际交易货币的惊人主导地位。
但对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力称，随着各国央行为对冲美元风险而发展多元化外储，也给美元.DXY构成了下行压力。至少在欧元区危机之前，欧元就因此而受益。
尽管2008-2011年间外储中欧元占比下降，但这主要归因于欧元价值减少而非外储管理方式变化。
这一局面可能正在改变。
“不同于2009年之前的模式，除了用于抵消欧元/美元波动的必要持仓外，央行已经停止增加欧元储备，”任永力及其同事Joana Freire在客户报告中写道。
“未来风险可能在于央行出售欧元储备。”
目前，各国央行可能逐步撤出、不再将欧元作为稳定的外储来源，这样的想法让欧元区官员感到不安，但实际情况或许并非如此。
在欧洲央行努力推出足够的刺激政策之际，放慢买入欧元储备的步伐可能非常有用，至少对欧元区国家而言。
已有迹象显示，民间投资者预感到了货币政策和经济增长的不祥兆头，已经转为看空欧元，导致其从7月的1.36美元跌至当前的1.26美元。
**全球经济改变**
新兴市场的经济发生改变，欧元可能也会因此遭受冲击，美元则将获益。过去15年来，新兴市场是造成外储规模上升的推动力。
不单中国自身表示希望降低外储增长速度，大多数人也认为中国将实现从出口导向型到消费导向型经济的转变。
新兴市场其他国家或许也会发生同样的变化，这预示着央行外汇储备的强劲增长势头将开始放缓，甚至开始逆转。
任永力还认为，中国投资者寻求分散投资，将把资金投向海外。若官方许可这一行动，中国人民银行的外储增速将下降。
需要注意的是，那些依靠出口获利的国家会持有美元。随后它们将需要卖出一部分美元，进而通过买入欧元、英镑GBP=和日圆JPY=等货币来分散外储。过去15年里，随着全球化的进一步加深，各国外储规模大约增加了10万亿美元，因此将其分散是一个相当庞大工程。另外，外储分散化需要抛售美元买进其他货币，给美元带来了持久、微妙的下档压力。
这个进程达到我们认为将放缓或逆转的程度后，美元料会上涨，而日圆、英镑以及(特别是)欧元将走低。
当然，欧元下跌对欧洲央行肯定是利好消息，让该行得到一些迫切需要的刺激效果，而美联储却会因此感到头痛，头痛程度则视具体情况而定。
美元上涨将影响到美国产品的出口需求，并压制输入型通胀压力。如果美国经济状况还好，那么不会有什么问题，但是经济放缓时将带来麻烦。
整体上看，大量外汇储备积累的漫长过程，充斥着泡沫、市场下跌以及管理不当等现象。
外储形势的转变将会相当棘手，但或许不失为一件好事。(完)
(译文审校 田建华/张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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