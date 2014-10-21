《DIXON专栏》市场对欧元区的担忧有理

(本文作者是路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon；编译 王丽鑫/艾茂林

路透伦敦10月20日 - 市场对欧元区感到担忧是有道理的，上周的恐慌情绪中心就在这里。该区域三大经济体--德国、法国和意大利--以不同的方式陷入困境。

理论上可能会出现政治大妥协，从而扭转不利局面。这将包括柏林、巴黎和罗马进行深度结构性改革；欧洲央行采取量化宽松来提高通胀；以及财政撙节有所放松。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在8月杰克森霍尔会议上暗示该达成这样的协议，但即便协议达成了，也不会很快实现。

欧元区同时面临内忧外患夹击。外部冲击包括：新兴经济体、尤其是中国经济放缓；在乌克兰问题上与俄罗斯的对抗；埃博拉疫情爆发；以及与“伊斯兰国”的战争。

彷佛这还不够，欧元区内部也不太平静。最新的事件是希腊急于退出救援计划。债市上周随即推高希腊债券收益率(殖利率)，水平之高令希腊在可见的未来自力更生的希望破灭。

同时，希腊可能在明年初提前选举，左翼激进联盟党(Syriza)可能获胜。该党打算把政府债务减记一半。这可能让意大利受牵连，其债务与国内生产总值(GDP)之比高达137%。

那么欧元为什么不采取德拉吉提出的大妥协呢？因为难以在政界通过。

平心而论，意大利正在对就业市场、民事司法体系和宪法进行改革。但在总理伦齐刚公布预算中，对于支出轻轻放过。另外，他在通过私有化降低政府债务方面做得不够。

法国上周公布预算时，推迟在2017年将赤字/GDP之比降至3%以下的计划。该国在就业市场自由化以及缩减福利国家规模方面有欠缺。

如果罗马和巴黎在削减当前支出的同时，要求额外的财政可调整空间用于投资，是值得支持的。但这样可能导致欧盟执委会的反对，原因是藐视欧元区财政规则。

不仅如此，意大利和法国的行动可能让德国担忧。德国政界不喜欢打破规则。

与此同时，德国无视他国呼声，坚持不增加投资和改革经济。德国政府执意要明年达成预算平衡，这比要求接近平衡预算的“债务刹车”更进一步。

德国人坚信债务是种罪过，就连联合政府中的中左翼党派德国社会民主党(SPD)都致力于达成平衡预算。该党派领导人加布利尔上周表示，缺乏放弃这项计划的“经济政策依据”，当时他并公布今明两年增长预估分别大幅下修至1.2%和1.3%。

德国当然需要加大投资，该国基础设施日益衰落。但至于德国加大投资能给欧元区其他成员国带来多少好处，却是个未知数。

因此，德国的伙伴国把重点放到结构性改革上面来，也许会更见效，特别是敦促德国开放服务业市场。在德国，几乎各行各业都有自己的协会，这些协会提供多年培训并将竞争挤出市场。结果是德国的服务质量好，但价格贵。

如果能够说服柏林方面开放市场，最终将为其他欧盟成员国提供重要的业务来源。同时，德国消费者也能有更多更便宜的服务项目可以选。

问题是德国似乎也不愿意在这方面有所行动，因为这些协会的政治实力十分稳固。指导其他国家如何改革经济结构，往往比听取关于自己国内改革的意见要来得轻松愉快。

话虽如此，但仍值得放手一试打破僵局。本月德法两国经济部长宣布的一项动议带来了希望的曙光。两国将就如何改革经济提出一些共同建议。

如果能在更广泛基础上发挥这种合作精神，自然很好。问题是谁来当这个中间人呢？

德拉吉可以。但是，他在德国的影响力似乎有所减弱。德国财长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼，都曾对欧洲央行的一些非传统政策提出批评。

与此同时，正处于领导权交接之中的欧盟可能帮不上大忙。而且，欧洲理事会候任主席图斯克在扮演穿梭于欧洲领导人间的角色上，可能不如现任主席范龙佩。图斯克英语说得不好，并且他来自波兰，而波兰不属于欧元区。

这样一来，重担就落在下月将出任欧盟执委会主席的贾克身上。他最好赶快行动起来。(完)

(译文审校 张明钧)

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