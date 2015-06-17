《SAFT专栏》美联储可能在泡沫形成前升息 而不是挑破泡沫

撰稿 James Saft 编译 李春喜/陈宗琦

路透6月16日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)肯定会升息，但可能幅度不会太大，也不会太快，以避免削弱手上为数不多的、仍然有效的工具：上涨的股市。

我们可以合理预期美联储周三会透露今年首次升息的线索，这个时间可能在9月；认为一波政策紧缩会导致金融市场走势巨变也不算离谱，不仅债市的日子不好过，股市也将面临阻力。

但目前不太清楚的是，美联储是否愿意以足够快的速度上调利率，以抵消本轮政策周期后段形成具有破坏性的股市泡沫的风险。

尽管货币供应量的变化对经济的影响不及过去强大，削弱了央行赖以影响通胀率、就业和增长等指标的传统工具，但金融危机过后一直上涨的一个市场就是金融资产，并且它在很大程度上是受到官方政策的推动。

对冲基金SLJ Capital的Stephen Jen和Fatih Yilmaz在给客户的报告中写道，“(美联储)通过非常规货币政策持续刺激经济,已经导致资产价格大幅膨胀，使联储面临一个愈发困难的选择，那就是证实经济确实在复苏，但又不能破坏资产市场的稳定。 ”

“美联储官员禁不住继续聚焦短期经济周期中面临的问题，这可能意味着升息推迟且速度缓慢，但会加大金融市场未来出现大问题的风险。”

据SLJ的计算，美联储的政策应为股市波动承担一半以上的责任，而20年前只占到10-15%。

客观来看，美联储控制或产生巨大影响的三个变量--联邦基金利率、美元和货币供应，现在对于股价的影响力较美国企业获利、全球GDP和通胀率三个指标加起来还要重要。

换句话说，美联储在股市有点骑虎难下：美联储对股市的控制力以及源自股市的影响力都有所增强，但容许股市自行运转的能力却被严重削弱。

这就是说，美联储一定想过多等待一些时间并且缩小升息幅度。当然，美联储和多数观察人士都希望让利率脱离低点，但考虑到就业改善的程度、以及薪资和通胀形势好转的迹象，这点升息可能还不够。

**还称不上泡沫**

Andrew Garthwaite与瑞士信贷股市策略师认为，尽管目前并没有股市泡沫的风险，仍有60-70%的机率在此次金融景气循环的周期中看到泡沫成形。

“多数资产的牛市都是以泡沫化作收；尽管美联储今年开始紧缩，但各国央行可能继续维持货币政策在异常宽松的状态，”Garthwaite在报告中写道。

美联储可能担心升息会破坏复苏，或将寄望强势美元起到部分紧缩的作用，从而抑制泡沫化，同时不会让股市受到冲击。

不过可以肯定的是，美联储也可能会积极紧缩，这样如此的预期就将落空，尤其要是薪资成长有引发通胀反应之势的话。

根据瑞士信贷，目前美国股市市盈率(本益比)略低于17倍，股价已算昂贵，大概位于10年移动均线上方1个标准差(standard deviation)。这实际还不及2007年10月的高点，也远低于1929年以来美股各个高点平均的19.6倍市盈率。

如果检视某些泡沫化的传统指标，美股还称不上泡沫。并购活动增加，以及实际获利下滑与公司财报相左，都不支持泡沫的判断。

在科技股与未交易的“独角兽”行业以外，那种太平盛世、“这次会不一样”的思维并不明显。多数投资者对股市感到厌倦，对货币政策的效果也抱着一定程度的看戏态度。

那表示散户投资者大多没有参与这波涨势，尤其是美国。例如，从2009年以来，股市共同基金已外流超过800亿美元。投资者仍在留意基本面，获利与股价走向仍维持一定程度的正常连动。

这一切并不代表美联储首度升息就不会令股市泄气。那种情况几乎都会发生，而且都在预期之中。

不过与过去相较，这次美联储有貌似合理的原因可能导致其犯下错误并继续维持十分宽松的立场。

这不会是货币政策吹出的第一个泡沫，当然也不会是最后一个。(完)

(编译 李春喜/陈宗琦；审校 徐文焰/王洋)

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