《SAFT专栏》美联储的市场主导权丧失殆尽 逐渐陷入被动

(本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 刘秀红/许娜/徐文焰

路透纽约9月29日 - 目前美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎正疲于应对超出其控制范围的事件，不见了昔日叱咤金融市场的威风。

美联储9月会议宣布延迟升息，有部分是受到中国疑虑等因素影响，这一决定令投资者感到不安，一些人因此认为，美联储这一全世界最具权威的利率决策机构不仅难以捉摸，而且在应对市场情绪的变化方面也更为力不从心。

放在过去，不论在均衡就业与通胀方面如何遇挫，美联储都是值得依赖的权威力量，在市场大幅震荡时总能有效缓解不安情绪。

这一美誉源自其2008年金融危机期间及之后英勇的举措，前提是投资者相信，尽管经济一塌糊涂，而且并不总是立即对政策做出回应，市场却或多或少都会买美联储的账。

押宝美联储的权威，虽然一次又一次带来好处，市场参与者之间甚至流传“不要和美联储对着干”的公理，但如此笃信可能太过天真。

美联储承认，受到了中国不透明而且往往不按常理出牌做法的影响，这无疑是在自揭短处。

“我们认为，美联储已失去对风险人气的控制，”法国兴业银行旗下由Vincent Chaigneau领导的分析师团队在客户报告中写道。

“事实上，我们认为风险人气现在对美联储的预期产生很大影响，但美联储自己对风险的影响力却很有限。”

如果真是这样，市场走势似乎将证实这点，这不仅标志着全球市场的重大变化，而且这种局面必然是将延续下去。

对银行或股票交易所而言，信贷不过是一种信任。一旦投资者不再相信美联储能够激发乐观情绪，人气则将趋于悲观。鉴于全球其它地区的情况要比美联储更加难以预测，这可能会导致风险溢价升高、以及市场价格下跌。

法国兴业银行指出，市场此前的压力一直是自我修正，部分归因于预计美联储将在更长时间内维持更加宽松的政策。当压力出现时，这有助于支持资产价格，以及回避压力。

**这一次不同以往**

不过，美联储9月17日决定维持利率不变，导致全球股市下跌。

同样的，当美联储主席叶伦上周表示准备升息时，市场也只是获得非常短暂的喘息之机。因此，虽然知道他们不会升息让人很苦恼，但当他们表示最终可能会升息时，我们的感觉并没有好多少。

纽约联邦储备银行总裁杜德利通常与市场有着良好的沟通，这次也不例外。他在周一表示，若经济维持现有的运行状况，那么2015年年底前很有可能升息。

美国股市周一大跌，标准普尔500指数挫跌2.57%，不过似乎并不是因为人们突然确信美联储真的会升息才会这样。

联邦基金利率期货周一下跌，目前显示的年底前升息机率仅为37%。

所以说，市场并没有在听美联储说什么，而是基于其他地方的形势变化自行得出结论。杜德利和叶伦可能希望他们看上去显得成竹在胸而且一切尽在掌握，但现在要想延续过去政策决定前的作法已经越来越难。

可能性更大的是，股市下跌并非因为市场害怕美联储升息，而是担忧中国对全球经济增长带来的威胁越来越大。

周一发布的数据显示，中国8月工业企业利润同比下降8.8%，为2011年有记录以来的最大降幅，因需求和价格双双下滑。这一消息也推动油价再次下跌2.0%，加剧了全球市场的紧张气氛。

中国是市场价格的决定者，而美联储面对不断减弱的影响力，更多时候只能充当价格接受者，根据别人的行动而行动、而非主动出击，它所具有的能量也要比我们所认为的要小。或许美联储的政策效果正在减弱。要适应这样的变化还真不太容易。(完)