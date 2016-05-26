《郭忠良专栏》美联储政策陷入“A柱盲区”

（作者为路透中文特邀专栏作家、资深市场交易人士，文章仅代表其本人观点。）

上半年陷入“美林电风扇”模式的不仅有大类资产，还有已经彻底娱乐化的金融市场本身。3月猜“新广场协议”，4月“期货黑色”猜顶，5月A股猜底，最近一周大家目光转向海外，开始猜6月是否美元会加息，甚至纽约联储3个月前就开始的“缩表”测试都被分析的甚嚣尘上。

不过抛开诸多联储释放的信号，回到美国经济运行上就会发现很多不支持加息的证据，勿论缩表了。实际上美联储现在已落后于经济形势(Behind The Curve)，耶伦从后视镜里看到通胀，继续让美国货币政策缓慢转向，但视野盲区导致她正要迎头撞上脆弱的经济复苏。

**长期利差暗示未来黯淡通胀**

首先来看德国与美国的10年期基准利差，从中得到关于过往加息的感性认识。美联储近30年有过三轮加息周期，分别是1994-1995年，1999-2000年以及2004-2006年，对照德美基准利差的波动可以看出，所有加息周期都处于后者下行过程中，一旦这个利差触底反弹，那么联储更可能宽松而非紧缩。

基于目前欧美远期通胀互换利差持续收窄，将推动德美基准利差进一步反弹，相应的联储加息的可能会降低。背后的宏观逻辑并不复杂，即：欧元区和美国私人债务水平的巨大差异。选取以欧元和美元计，总资产都超过2亿的公司。美国这边的整体债务杠杆率刷新了2008年高点，欧元区同类指标却已跌至2005年低位。这意味着未来5年里受益于企业加杠杆，欧元区通胀走高的基础比美国更稳固。

**公司杠杆周期领先于通胀**

接下来继续探究美国企业资产负债表，自2012年以来非金融公司加杠杆支撑了财政减赤背景下经济复苏和通胀回升，但这些公司举债后把钱投向哪儿就成为联储能否持续加息的最关键基础，如果是与家庭工资增长相关的固定资产投资(CAPEX)，那么加息就有强有力支撑，反之若是把钱都用来重建自身储备金融资产、回购股票，加息就将导致经济增长急速放缓甚至陷入衰退。

非金融公司在2008年金融危机中储备金融资产遭受巨额损失，并且直至2010年底企业一直在试图重建这类储备。进入2011年公司兼并和股票回购逐步恢复。欧债危机恶化后，股票回购遭到削减但公司自身储备增加，这种在储备现金和股票回购之间摇摆的状态一直持续至2014年，中间未有任何固定资产投资增长，也就是说联储宽松的8年里，前6年企业享受着低融资成本便利，但几乎没往实体经济里投一分钱.

此类财务决策表明企业不愿承担经济风险而陷入过度金融化。企业利润分配不再经过家庭和股东两条线，只通过股票回购将利润返还给后者，如此美国企业和家庭间投资与需求的联系就被打断了，结果是贫富分化继续拉大，优质工作岗位被削减。显然这个分析结果指向联储加息将导致经济遭殃的方向，在去年12月首度加息后，经济增长也确实走弱。

另外企业过度金融化导致工资增长缓慢，虽然公司债务在上升，但没有转化成需求增长，因而联储不得不持续等待通胀达标，可以说是联储自己加息太晚错过了企业杠杆可以稳步支撑加息的窗口。当它认为可以加息时，企业资产负债表的扩张已趋于结束。这方面2011年贸然加息的中国央行和欧洲央行可谓前车之鉴。

**人民币与美元储蓄陷阱**

假如美联储想要确保加息不会影响经济复苏，那只能寄希望于新总统上任后扩大财政支出，否则以企业这么高的债务杠杆，加息必然会引发经济衰退，但现实是美国国会为共和党掌控，他们一贯主张紧缩财政。换句话说，在没有联邦政府扩大赤字的支持下，联储加息将十分危险，除了会抬高私人负债端融资成本，还增添了新的内容：新兴市场汇率下跌对美国公司利润率不断扩大的冲击。

这个冲击日渐扩大的原因在于，美国公司来自海外的需求已经远超本土，若联储加息导致美元从新兴市场进一步回流，并引发其货币贬值，所产生的需求缺口国内消费者无法填补。以苹果公司(Apple)为例，大中华地区是毛利最高的市场，且超过欧洲贡献了超过1/4营收仅次于北美，但经历去年年底的人民币兑美元贬值后，该公司最新的一季报显示这一地区营收下降26%，拖累该公司13年来首度营收和利润双下滑，当然这只是最浅显的一方面。更深层次的是，联储加息预期让新兴市场货币贬值压力增大，私人部门倾向将储蓄换成美元，但同时这些国家又实施严格的资本管制，这就导致出现了一个巨大的美元储蓄陷阱(Savings Trap)。因为它来自本国被压制的需求，但又不能流出变成美国需求。最后海外的这种美元偏好通过全球制造业链条的乘数传导，就相当于联储数次加息产生的紧缩效果。

无疑新兴市场国家中，哪国储蓄率越高所产生的美元储蓄陷阱就越大，也就成为事实上海外美元的央行，这里中国又成为了核心。人民币汇率贬值会加深美元储蓄陷阱，压低整个美元体系的需求，最终也还是美国公司利润受损最大，反之亦然。所以人民币汇率和美股近一年的拟合度很高。

**加息与美元强弱的辩证关系**

在通胀低迷的情况，联储不会像1980s那样牺牲经济增长来加息，这是分析加息过程的首要原则，即使联储考虑各方面的因素依然决定加息，是否这就意味着美元要继续走强呢？ 笔者认为答案不是线性的。

若细心观察美元指数日图，这一轮牛市的起点是在2011年5月第一周，这个时间点美联储依然在实施第二轮量化宽松。伯南克宣布收缩资产购买是两年后的事儿，耶伦加息更是晚的多。这在一定程度上说明货币政策并不是决定美元趋势转折的关键。那么在那个起点上到底发生了什么呢？ 很简单，美国海豹突击队(Navy SEALs)在巴基斯坦击毙了基地组织领导人本?拉登(Bin Laden)。这背后是反恐战争步入尾声，美国削减联邦债务的预期。这从一个侧面也说明美元走势由联邦财政情况而非联储政策来决定。