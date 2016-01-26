《SAFT专栏》“美联储卖权”将面临考验

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 刘秀红/王颖

路透1月26日 - 一些人将美国联邦储备委员会(美联储/FED)视为投资者的免费保险代理人，这种观点本周将面临严峻考验。

美联储先前暗示今年会有四次升息，而市场却仅预期会升息一次。如此一来，美联储周三结束为期两天政策会议，宣布决议时，将面临两方面的压力：一是向外界表明美联储已意识到开年数周来情势发生变化，可能是变得更糟，但另一方面又要保有各种可能选项，并且让外界继续敬畏美联储的影响力。

投资者将会希望确认“美联储卖权”(Fed put)的存在。所谓“美联储卖权”的概念，是指当投资者面临亏损和市场动荡时，美联储将出手改善情况。围绕中国经济增长放缓、债务问题的担忧，加上全球贸易减缓，已对全球金融市场造成沉重打击，美国股市标准普尔500指数.SPX下跌7%，创下历来最差的1月表现。

针对美联储未来可能的动向，美联储预测的引导和市场的预期显然有越来越大的分化。根据芝加哥商业交易所(CME)的数据，期货交易价格目前反映，美联储今年保持利率不变或仅有一次升息25个基点的概率约为70%，而一个月之前预测的机率还不到三分之一。

“(美联储)官员大概会想要承认近期‘金融和国际动态’引发的额外不确定性，但他们也会希望避免让人因此而误解，以为市场上一波相对温和的避险潮，或经济数据好坏参半的讯号，就能迅速大幅改变美联储政策前景，”High Frequency Economics的Jim O’Sullivan在发给客户的报告中写道。

除非你要贷款在北达科他州开采石油，不然美国的融资状况还不是特别紧。抵押贷款不贵，大学贷款和汽车贷款市场也欣欣向荣，似乎都对六七年后的二手车和高级人才市场充满乐观预期。

所以，如果美联储仅仅基于金融市场的表现就转为更加谨慎，将很难自圆其说。他们肩负维护金融稳定性的非正式任务，但这波市场动荡，似乎更像是因为大宗商品价格下跌和通胀低迷，而恰如其分地引发的一波风险再定价。

**全球问题**

即使说是因为美联储12月的10年来首次升息行动，触发了这轮风险再定价，也不代表就应该由美联储恢复原有状况。如果因为利率在0.50%而非0.25%，就会让一家企业告危，那么这家企业大概原本就大有问题。

所以接下来我们可能会看到两件事：其一是，承认国际形势问题，其二是，承认通胀预期下降。

美联储9月暂不升息的决策大出市场所料，当时它就提到国际形势问题，而外界广泛认为美联储所指的就是中国市场巨震。

美联储拿中国来说事儿，作为要谨慎处理升息的藉口，这种做法有其合理性，但也带有风险。的确，中国需求减退使大宗商品价格承压，并导致新兴市场经济体、矿业国和产油国处境困难。这对全球和美国经济成长来说都是真切的负面因素。

但中国的问题不大可能很快得到解决，无论是它的市场稳定度还是长期的经济转型计划，都要假以时日，所以如果美联储对“全球”问题着墨过多，等于多少剥夺了自己的自主性。

过去两周来，纽约联储银行总裁杜德利和圣路易斯联储银行总裁布拉德都表达了对通胀的忧虑，担心通胀预期在美联储2%的目标水平以下进一步下降。基于市场的指标显示，投资者对未来五年通胀水平的预估已十分接近历史低点。有关市场被对冲活动所扭曲的观点已站不住脚，因为调查也显示消费者预期通胀偏低，不仅是今年，而是未来五年甚至10年都将是如此。

这可不太好，但同样的，也许低通胀就是一个美联储和所有人都必须接受的问题。

虽说有强烈证据显示，美联储确实费尽心力要让投资者开心，但这种管理利率方式究竟是否能够持续，或是否能称得上成功，就很难说了。

“美联储卖权”可能就是这样一种工具：过度使用就会效力减弱。(完)