《RUSSELL专栏》中国螺纹钢期货与铁矿石价格走势分化现象难以持续

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
撰稿 Clyde Russell
路透澳洲朗塞斯顿6月17日 - 钢价跌至纪录低位，而铁矿石价格近日强涨，基于两者之间这种脱钩现象，中国钢铁市场现况势必要有所改变。
上海期交所螺纹钢期货周二触及纪录低位，指标合约SRBcv1跌至每吨2,238元人民币(360.47美元)，为上海期交所2009年推出螺纹钢期约以来最低。
指标合约终场收报2,266元人民币，今年以来跌幅达到15%。指标合约自2009年8月触及纪录高位以来，已跌去三分之二。
而尽管大连商品交易所铁矿石期货DCIOcv1周二确实同样下跌，收低1.4%至每吨442.5元人民币，但从今年4月10日触及纪录低点，到6月11日升至近期高点，这段期间共大涨21%。
铁矿石与螺纹钢期货过去几年呈现出高度连动关系，但这个连动关系过去几周已经断裂，螺纹钢期货重挫，而铁矿石只是小挫。
要恢复连动关系，最明显的方式就是让铁矿石价格跌势赶上螺纹钢，而确实也有很强烈的理由让人相信情况将会如此。
近来铁矿石期货和现货价格双双上涨，主要受与天气相关的供应中断和钢厂买盘增加推动，因为中国港口的铁矿石库存下降。铁矿石现货价格由4月6日所及的纪录低点每吨46.70美元上涨了33%。
不过巴西和澳洲等主要铁矿石出产国今年下半年料将扩大供应，而中国的钢产量和需求增长不见起色，因此铁矿石价格可能再次下跌。
不过，大连铁矿石期货价格曲线并没有显示价格可能大幅下跌，三个月和12个月期货之间的曲线大致趋平，这两个合约价格每吨只相差10元。
大连铁矿石曲线已经呈现逆价差至少有18个月，不过过去几周大幅趋平，目前三个月期货合约比12个月期货合约仅高出2.4%，5月15日还高出7.2%。
虽然合约价格曲线图形对于预测实际价格水平并不是非常有用，但可以预示未来的走向。目前的图形预示，未来更长一段时间铁矿石不大可能大幅下跌。
不过，大连铁矿石近月和三个月合约曲线出现严重逆价差，暗示当前的铁矿石价格承受下行压力。
**钢铁价格不太可能大涨**
由于最近中国螺纹钢价格大幅下跌，铁矿石价格除了下跌还有别的选择吗？
考虑到中国需求前景疲软，而且中钢协上月预测今年消费将下滑6%，对于靠需求拉动复苏的钢铁价格而言意味着没有太多支撑。
根据中国国家统计局的数据，5月钢铁产出较上年同期下滑1.7%，1-5月的产出则按年下滑1.6%。
由于中国需求放缓，出口就成了钢铁业少有的亮点。在2015年的头五个月，钢铁制品出口量跳涨28.2%至4,352万吨。
但出口的增长恐怕还不足以提振钢铁价格大幅上涨，因为整个行业仍然受到产能过剩的严重困扰。
中国钢铁价格反弹的最大希望，就要寄托在炼厂关停和下半年基建需求增加这两个因素上。
钢铁产能削减仍有一些希望，中国已经拟出未来三年减少8,000万吨产能的计划，但即便如此，或许仍不足以平衡整个行业的供需关系。
中国国家发展改革委员会近期发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。
虽然这些举措给钢铁业带来希望，但最大的问题是，这些举措中有多少能真的付诸实施，以及时间长度如何。
与此同时，最可能出现的情况就是，铁矿石和钢铁价格继续下行，直到价格低得足以将多余供应挤出市场。（完）
(编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦/艾茂林)
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