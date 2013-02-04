《Kaletsky专栏》当前的市场乐观情绪有没有道理?

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

路透2月1日 - 美国的经济刚刚遭受2009年来的首次萎缩,消费者信心自11月大选以来大幅下挫,民众薪资才刚开始反映出平均每月70美元的薪资税增幅.欧洲方面,欧元区和英国似乎正重新滑入经济衰退.日本的情况则是让人心急火燎,以至于新任首相安倍晋三开始公开拉低日圆,并威胁要直接控制日本央行.

与此同时,各地股市却在逼近或刷新纪录高位.资金正以2000年结束牛市行情以来的最快速度流入股票共同基金.而达沃斯世界经济论坛所传达出来的企业信心,似乎比2008年全球金融危机以来的任何时候都要乐观.

有没有一种合理的方式,能够解释这些相互矛盾的现象?企业和市场的乐观情绪能持续吗?又或者,这种突然喷发的热情只是又一次的金融泡沫,只等近期经济指标中包含的悲观讯息被参透,就肯定会被刺破?所有这些问题的一个可能答案就是"是".

我们先看最后一个问题,关于近期的经济数据.如果这些惨淡的数字--尤其是周三公布的美国第四季国内生产总值(GDP)意外下滑0.1%--准确地描绘了全球经济现状的话,那么金融市场和企业的乐观信心将肯定会走下坡路.不过,各地市场及企业高管们都打赌自己比数据统计者更清楚经济形势,或者确切的说,他们认为经济数据所隐含的黯淡疲势只是一种失常,是未来数月经济反弹的铺垫.

这种看法应用到远逊预期的美国GDP上,几乎肯定正确.GDP不仅受到了飓风桑迪的严重扭曲,也遭到了政府支出尤其是国防支出大举削减的影响,后一部分因素可能与11月的总统大选相关,也是防范2012底财政悬崖的措施.

扣除政府支出的美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.4%.虽然民间部门成长率是经济衰退以来最慢,但这个缺口完全可以用库存效应加以解释,而库存效应肯定会在未来几个月内反转.

从消费者支出、企业投资和楼市这几个经济活动的主要推手来看,第四季数据实际上相当不错.最重要的是,第四季消费者支出增长加快至2.2%,高于前一季的成长1.6%.

个人消费增强,且几大零售商假日季和1月的业绩强劲,都令人对大选后消费者信心挫跌起疑.这次下跌可能主要是对政治僵局和加税这些危言耸听的消息的反应,跟美国民众消费的意愿关系不大.

这个乐观的解读实际上就是金融市场的押注.短期来看这三个押注可能是正确的,分别可以从经济、政治和全球局势这三个方面来进行解释.但展望未来,投资者和商界领袖可能没有完全认识到,至少还有两大风险可能会击碎这种乐观情绪.不过这可能是今年下半年的事了.

此前在专栏里已经讨论过三个乐观理由.首先,美国经济主要的推动力看起来比2007年以来的任何时候都要强劲.房地产建设自2009年开始一直是经济复苏的最大阻碍,如今终于开始反弹.房价同样在上涨,拯救了数百万房价低于抵押贷款的家庭.就业率上升,虽然缓慢但涨势稳健.信贷环境逐步重回正常水平.随着各州和各地政府收入重新增加,政府裁员也逐渐结束.政府雇用是除了房地产之外对经济复苏影响最大的因素.

其次,美国的政治形势正在改善,就连一些最激进的共和党人也开始寻求共识,理由我在上周专栏里讨论过.这种政治氛围一段时间内可能无法在公众看法中得到体现.但金融和企业界已经感受明显,比如,投资者对政治权威继续强调财政冲突方面的耸人新闻已经兴趣减淡.

乐观的第三个理由是,全球的经济和政治环境都有改善--尤其是欧元区分裂和中国领导层换届的不确定性已成过去.这些担忧在过去一年的多数时间里严重压低了金融和企业信心.但现在中国经济强劲增长,政局也很稳定.欧洲方面,欧元危机也许没有解决,但已停止恶化,至少到德国9月举行大选前都会这样.因此,最近还困扰着金融市场的爆发政治冲击的担忧,现在大大减轻了.

但事情总可能走偏.未来一年的两个最大威胁是利率可能上升,以及日本广受欢迎的景气刺激极端政策恐怕会有一些意想不到的后果.若事实证明,投资者对全球复苏转强预测正确,那么债市的长期利率肯定会升.实际上,这个过程已有苗头,美国的10年期利率从7月的1.4%涨到了2.0%以上.目前为止,债券利率的上升还较为健康有利,反映出经济形势的改善,但如果10年期利率超过了3.0%或3.5%,金融市场和企业投资人就要头疼不已了.

同样的,日本的扩张政策是全球经济复苏憧憬的一个促进因素.但如果日圆跌跌不休,竞争压力将会加剧,尤其是对欧洲的公司而言.欧洲央行(ECB)似乎愿意欧元无限升值,而日本和瑞士当局都在限制本币走强.

等到今年过半,长期利率上升与日圆下滑的走势,很可能引发欧洲的金融与政治危机重演.不过,未来几个月里,金融市场和企业圈的乐观情绪看来是有凭有据的.(完)

(编译 隋芬/梁睿雪; 审校 张明钧)

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