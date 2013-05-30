《Wasik专栏》五种趋势对股市利好多过债市

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik； 编译 王丽鑫/王翔琼

路透芝加哥5月29日 - 在标准普尔500指数今年以来升逾16%，其中升幅最大的医疗板块大涨24%之际，很多投资者还在死守回报低至一位数的债券，这似乎违背直觉。

资金肯定没有大量涌入股票共同基金，即便道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX数次刷新纪录高位。

据美国投资公司协会(ICI)，4月24日至5月1日，投资者从美国股市撤出逾40亿美元资金，向债券基金投资接近10亿美元。随后一周，有73亿美元投资到债券基金，而向美国股市投资仅有3.63亿美元。

Zacks Investment Research股票分析师Tracey Ryniec称，“连专业经理人都持怀疑态度。‘(从债市到股市)的大循环’从未真正出现。”

但分析师持续发表乐观看法，尤其像Ryniec这样认为市场价格不算过高的分析师。

Ryniec认为怀疑态度是股市的看涨信号，主要因股票估值看来没有过度。股票市盈率为15倍左右，距离20倍及以上的“危险地带”还远。

“整体市场价格有吸引力，”他称。

Bernstein Global Wealth Management首席投资官Seth Masters预计五年内道指为20,000点(现为15,400点左右)。他起初在去年7月做出这个预测。

Masters称，股票价格仍然合理，因标准普尔500成分公司的债券-股票比例较低，且经济前景好转将继续提振获利。他表示，多数仍然大量投资低收益债券的投资者是在“花钱买平安”。

“股票现在风险没那么高了，”Masters称，并表示波动处于正常水平。“过去一年表现相当好。”

**股市的正面迹象**

衡量未来的市场人气往往很困难，但若想获得一些认知，可以考虑以下五种趋势：

近来欧债危机已成功远离各大商业头版头条。虽然很难说撙节措施正在缓解受创最严重国家的失业状况(反过来的情况似乎是真的)，但欧元区崩溃的可能性不太大。周一和周二全球各央行官员发表声明，称他们将持续实施经济刺激政策。

由于日本央行追求弱势日圆政策，因此日本股市将会进一步上涨。日经指数.N225在5月20日触及五年半高点，因为日本经济似在回升。

金价持续下跌。黄金通常与股市走势相反。金价今年累计跌逾17%，因围绕美国经济普遍的悲观情绪减退。

美国债务之争有所缓和。自动削减预算举措加之经济复苏，降低了美国联邦赤字水平。国会预算办公室上周公布，未来10年美国举债将会很稳定，这减轻了国家债务将压垮政府的部分担忧。今年头四个月政府的税收收入达1.6万亿美元，为此期间的纪录高位。

消费者信心强劲且收银机运转不停。汤森路透/美国密西根大学进行的一项调查显示，5月初消费者信心指数触及近六年来的最高位。这对零售商、耐用品和可自由支配商品的生产商、以及科技、公共事业和能源企业而言是件好事。另一项指标则是美国消费者信心指数。据民间研究机构美国经济谘商会显示，该指数5月攀升至逾五年来的最高位。

对事物保持怀疑态度并不是件坏事，但若过于偏向一方而远离投资组合目标，就可能会严重受创。

我也不会低估仍有未知因素存在的事实，这或许来自于欧洲、中国或中东。美联储最终将撤走宽松和低息货币政策，可能导致利率上升。这将冲击债券基金持有人。

在此期间，如果能处理好这个风险，那么“和美联储作对”及避开股市就变得毫无意义了。(完)

(译文审校 石冠兰/于春红)

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