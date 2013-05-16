《Wasik专栏》股市走高时如何避免错误决策

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 张明钧/洪曦

路透芝加哥5月15日 - 上周美股道琼工业指数升破15,000点，以及标准普尔500指数创史上最高收位，是不是买进讯号呢？这些可能都毫无意义，但多数市场观察人士认为这波涨势背后有股不可思议的力量。

虽然近期市场涨势很令人向往，但通常投资结果是没有一定模式可言的。为了避免在可能根本毫无模式的情况下误认为见到了一些发展模式，并就此做出不理性的行为，我们通常必须要阻止一时冲动，并进行反向思考。

采取慢慢来的方式，避免就市场时机进行交易，通常可以避免损失。以下为一些行为偏差的例子，以及避免做出糟糕决策的方法。

1.不要为进出市场选择时机

交易决策通常费用昂贵，会侵蚀整体回报。

Gerstein Fisher研究中心去年底发布的一项研究发现，从1996年1月1日至2010年12月31日，标准普尔500指数的年率化报酬率为6.66%。但在扣除交易费用、通胀、基金费用及税金之后，散户只能取得少得可怜的1%报酬。投资人为了市场时机付出了惨重的代价。

2.买进并持有是有效策略

我们对于自己预测未来的能力往往过于自负。

根据Ibbotson Associates数据，假设从1993年起持有一篮子的小型公司股票，直到至去年为止的年复合报酬率达11%。而根据金融研究企业Dalbar的数据，若持有的是大型公司股票，则持有至2011年为止的20年间平均年报酬率约为8%。

多数投资人不会一直按兵不动。他们的回报往往会落后标准普尔500指数四个百分点。不要忘了，在此期间，出现了超过两次的经济衰退，市场也经历过两次大跌。

交易成本也可能相当高昂，就算人们认为自己已经很小心了。回顾2011年这个市场波动格外激烈的年份。Dalbar研究发现，在出现问题时就改持现金的股市投资人损失5.73%。而如果一直持有标准普尔500指数成分股，本可以有小幅获利。

3.当前表现并不能预测未来回报

每当市场触及新高时，投资者常会犯下行为经济学家所谓的“后视偏差”(hindsight bias)错误。

我们很容易过份乐观地相信，当下的表现可能会一直延续。因此，资金往往在下跌前的高位进入市场。

焦头烂额的投资者容易步入歧途。看看本轮牛市中的两年--2010和2011年，正好是金融危机后股市迎来创纪录涨势的萌芽阶段，那时入场可谓是非常理想。

然而根据美国投资公司协会(ICI)的数据，那两年约有3,700亿美元流入债券共同基金，相比之下，股票基金则流出了近1,400亿美元。

当然，人们无法预测一轮涨势或跌势能够持续多久。因此最好是根据自己的目标，而不是市场的重大转变来进行决策。

4.我的股票会反弹

从情感上讲，人们最难做到的就是认亏走人。根据加州大学伯克利分校教授Terrance Odean的一份着名研究报告，不愿意卖掉亏损股票的情况很常见，为此付出的代价也很高昂。他发现，如果把亏损的股票抛掉，并守住那些盈利的股票，那么投资人本可以获得4.4%的额外回报。

通常我们买股票或基金都是凭着直觉上的判断，或者只是因为身边很多人也在买。如果大家都偏好某支股票，那它就是好东西，是这样吗？不是的--同样，这也并不是说未来这就是些好投资。

这就是为什么关注股票价格和走势如此重要的原因。要比较同类型股票的市盈率。看看它们是否高估了？目标企业及其同业的股价走向如何？

最重要的一点，是要克服“被控妄想(delusion of control)”，许多投资者在观察市场时都会犯下这种错误。你唯一能够控制的就是，投资的金额、频率以及保留的资金规模。“被控妄想”一词源自诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)，他同时也是畅销书《快思慢想》(Thinking Fast and Slow)的作者。(完)

(编译 张明均/洪曦; 审校 许娜/隋芬)

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