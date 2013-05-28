《Freeland专栏》贫富悬殊VS经济增长

（本文作者为路透专栏作家，文章仅代表其本人观点。）

撰稿 Chrystia Freeland

路透加州5月16日 - 如今在经济学领域，最迫切的问题之一就是贫富悬殊与经济增长之间的关联。因为经济现状就是收入差距急剧扩大，尤其是金字塔顶的一小拨人与其他人之间的贫富差距。另一个不容忽视的事实是，金融危机引发了经济危机，亟需刺激经济恢复增长。因此，厘清贫富悬殊与经济增长之间的关系，对经济学家来说非常重要。

对于两者间的关系，存在两种截然相反的观点。一种观点是，贫富悬殊是经济增长必须付出的代价。倘若民间经济部门繁荣，最成功的资本家就会变得非常富有。而当制度允许甚至鼓励最杰出的人领先于芸芸众生，就能推动经济加速增长。

但另一种观点则认为，贫富差距扩大并非经济迅速增长的征兆或催化剂，相反，贫富悬殊会妨碍经济增长。持这种观点的人举出各种各样的论点，其中一种是，收入悬殊或导致体系不稳，容易出现大起大落。另一种论点是，当太多收入聚集到了金字塔顶的人手中，而中间阶层的收入不足，会导致消费者支出不振，从而拖累经济增长。

纽约新学院大学(The New School)经济学教授豪威尔（David Howell）为智库“美国进步中心”撰文研究了前述第一种论点。豪威尔指出，过去30年，美国和英国信奉的是“自由不干预理论”。

豪威尔称，对于贫富悬殊持自由不干预态度，是基于相信经济产出和就业增长主要有赖于工作和投资的强大动力。他为了验证这种观点，将美国和英国与其他国家做了比较。

他预设的问题是“与其他富国相比，美国的收入悬殊是否伴随的是经济高增长？”答案是未必。他发现，经济增长和收入悬殊指标间并无简单相关。

豪威尔指出，这可能令许多美国人感到惊讶，因为他们习惯听到的是“美国中产阶级状况较好，至少跟欧洲比是如此，因为美国生产力增长，并且我们允许较大的贫富悬殊。”

但事实是，至少有一些欧洲经济体的情况好于美国。

豪威尔说：“我们看到，瑞典贫富差距扩大的速度要温和得多，甚至开始缩减，但该国生产力增长无论用哪个指标衡量都很棒。”

他指出，美国的情况则只能算马马虎虎。不过虽然他认为经济增长无需靠贫富悬殊来推动，他也并不认为贫富悬殊会妨碍经济增长。

戴尔豪西大学（Dalhousie University）经济学家奥斯伯格（Lars Osberg）则认为，贫富悬殊倘若过了头，会遏制经济增长。

他以加拿大、美国和墨西哥进行了对比。

奥斯伯格指出，富豪与普通人的差距扩大，会危及整体经济，他主要担心的是金融稳定受到威胁。

他撰文写道：“富人的储蓄越来越多，必须得借出去，以平衡整体经常性支出，但日益增长的负债率意味着财务脆弱、周期性金融危机、总收入波动性放大，此外，由于政府不得不采取反周期性财政政策应对高失业率，导致整个公共财政稳定被破坏。”

这与芝加哥大学教授拉詹（Raghuram Rajan）的观点有异曲同工之处。拉詹认为，贫富差距扩大，是金融危机的推手之一。由于贫富差距扩大，中产阶级收入停滞不前，美国政府不得不提高了对中产阶级的消费者信贷。

短期而言，这有双赢效果，一方面能刺激消费进而推动整体经济，另一方面，中产阶级也实现了自我催眠，因信贷增长掩盖了他们收入停滞不前的真相。但中期而言这种幻象会破灭，中产阶级消费泡沫、以及由此催生的华尔街泡沫都会破灭，带来的后果将是毁灭性的。

当收入差距扩大时，意味着多数选民都受损，这种情况下，政治上的冲击几乎是不可避免的。

奥斯伯格说：“回想下1920年代和1870年代，经济学家对资本主义体系的稳定性感到担忧。我们从1930年代得到的教训之一就是，不能排除一些灾难性后果。”

投资界和学术界现在非常关注这些危险。“资本主义能否撑下去？”成为了各种会议的热门话题。目前为止，这尚未成为街头巷尾的重要话题，但将来未必还是如此，至于会怎样演变，我们无从预测。（完）

（Chrystia Freeland为汤森路透消费者新闻总编。）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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