（更正）《外汇专栏》单靠德拉吉的承诺已不足以支撑欧元走势

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(更正:因译文有误,11月7日发布的该专栏内文第六段"该国10月的失业率"应改为"该国10月的失业人口"; 标头改为《外汇专栏》)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 兰秀娟
路透伦敦11月5日电---市场对德国公债的避险买需重燃,周一打压两年期公债收益率跌至负值,这凸显出欧元区金融危机仍未解决的事实.
这预示着欧元前景不妙.
一些重大消息打击了市场信心,使人们怀疑欧洲央行是否有决心和能力去化解在总裁德拉吉看来是"外界对欧元区未来的无端忧虑",进而损及欧元.
欧洲央行周日承认,正在检视以过分慷慨的条款借款给西班牙银行,是否违反了其自身严格的规定.在这一背景下,持有欧元变得不那麽容易.
德国媒体曾报导称,一些银行以0.5%的减计从欧洲央行获得贷款,而根据作为抵押品的西班牙国库券的信用状况,欧洲央行本应要求5.5%的减计.
与此同时,周一西班牙劳工部的数据显示,该国10月的失业人口较前月上升2.7%,或增加128,242人,也就是说有480万人失业.
这与上周五公布的美国非农就业报告形成了鲜明的对比.美国非农就业报告显示,该国10月新增就业岗位17.1万个,明显高於分析师之前所预估的增加12.5万个.
西班牙并不是使欧元多头头痛的唯一因素.
一份德国杂志周日报导称,德国联邦情报局(BND)编制了一份有关在塞浦路斯洗钱状况的报告,这凸显了欧元区成员国援救该国所面临的政治风险.
属於德国主要反对党--社会民主党的Carsten Schneider表示,其所在党派只有在满足一定条件的前提下,才会在议会投票中支持援助塞浦路斯.
Schneider称,塞浦路斯必须准备好调整该国较低的公司税率,且进一步打击洗钱活动.
援助塞浦路斯料将需要动用约100亿欧元的资金.虽然与援助像西班牙那样规模庞大的经济体所需的金额比起来,这只算是一笔小数目,但重要的是人们如何看待救援.
有关洗钱的报导削弱了公众对援助的支持,而且进一步看,相关的负面人气又会反映到欧元的自身价值上.
其他方面,周三希腊议会将就新撙节方案举行投票,结果如何仍悬而未决.
在上述所有因素的影响下,再加上周二美国总统大选的事件风险,周一欧元/美元交投于1.2800美元下方.
部分人士可能会预计,未来几日,欧元/美元会朝100日移动均线进一步走软.100日移动均线切入位目前在1.2630美元.
不论这是否会发生,德拉吉所给出的竭尽所能保护欧元区的承诺,不再是治疗欧元区病症的一剂万灵药,这使得欧元更易走疲.(完)
译文审校 丁琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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