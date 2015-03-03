《SAFT专栏》资本潮转头撤出 人民币料将走低

图为百元面值的人民币和美钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王洋

路透3月3日 - 中国正面临资本退潮，导致水落船低，无论是否停在中国这个港口。

中国周六再次降息，这是近几个月的第三次宽松行动，多少出乎市场意料。

鉴于中国经济增长迅速放缓，以及同时资本外流的情况，这样做算是有理。但人民币兑美元看来可能进一步贬值。

这对中国具有刺激效果，但将会透过需求疲软和通胀极低的形式，把痛苦传播到其它地区。持平而论，并不只有中国使出这招。欧洲央行(ECB)展开量化放松，日本正在实施一套货币贬值和资产购买计划，这套计划就算未必能称之为明智，也足以算得上英勇。

中国将贷款基准利率下调25个基点，至5.35%，同时下调存款基准利率，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。此前不久在2月，央行才刚刚下调存准率，因为11月的降息没有充分传导至信贷上。

中国面临着一系列挑战，彼此错综联系。中国正在试图放松对金融系统的严格管控，同时调控经济增速迅速下滑，去年经济增速已经降至近25年低点7.4%。如此一来，曾经蜂拥流向中国的资金，现在则纷纷想要逃离。中国第四季资本和金融帐赤字逾900亿美元，为至少16年以来最高。出口商突然变得宁愿以外币形式保留外汇收入，而海外投资者则认为中国机会变少。

这些因素都正在自我强化，过去25年的多数时间，则是朝着相反方向自我强化。

由于这种情况有利于引导经济朝消费导向转型，降低对制造业的依赖，对中国当局而言这是可以接受的，但付出代价难免，无论是国内还是国外。

**金融体系决定荣枯**

那些涌入的资本热潮，往往规避正规银行体系，而进入了影子银行市场，由于这些流入的资本，协助了经济平顺运行，它们的反向流出，就意味着中国将不得不继续放松政策，以减缓冲击。

资深经济学家George Magnus指出，中国的实质利率已经攀升，主要是因为处在低位且还在下降的通胀率。另一个原因是中国当局对影子银行非常有效的限制。这使得更多潜在借款人转向传统的银行融资，银行能够对借款人的选择更为挑剔，并抬高索要的利息。据瑞银估算，目前中国经通胀调整的加权平均银行贷款利率接近9%，相比之下2014年是7%，2011年甚至还不到1%。

另一个问题是，影子银行之所以存在，是基于一系列的原因，但当影子银行萎缩之际，这些原因并未消失。传统的中国银行业者并不总是很乐意放贷给中小企业，有时更倾向借给有政治背景的国有企业，这些国有企业以规模着称，而非效率和活力。

这意味着，中国央行降息举措要传导至实体经济面临了一些问题。

与此同时，中国债务规模巨大，也就是说将持续有庞大的再融资需求，但另一方面，通过举债的方式来刺激经济成长的效果却越来越差。

据麦肯锡的数据，从2007年到去年年中，中国的总债务规模几乎上升了三倍，达到28万亿美元，债务相对于经济规模的比例，目前已经高于美国。据对冲基金SLJ Macro Partners的研究，自金融危机以来，中国增加额外债务对经济增长的边际贡献实际上已经转为负值。也就是说，现在再举债的话，对经济增长只是产生减损作用，而非促进作用，考虑到中国举债投资项目的质量如此之差，尤其是房地产项目，这几乎是笃定的。

中国当局自然会想放手让货币贬值，将痛苦分散出去，减缓经济转型之苦。这样作等于是向已经处于通胀停滞的当前全球环境，注入更多打压通胀的力量。

就把它想成是货币领域的池鱼之殃吧。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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