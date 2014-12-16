《Kimberley专栏》安倍与黑田地位益发巩固 或预示日圆将下跌

图为美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫

路透伦敦12月15日 - 日本首相安倍晋三执政联盟周日赢得大选胜利后，日圆兑美元在2015年应该会再次下跌。

“我相信公众认可实施了两年的‘安倍经济学’，”安倍称，听起来很自信得到授权继续现在的做法，而且更加积极的去做。

安倍可能依赖日本央行助一臂之力。

日本央行愈显扩张性的货币政策立场，尤其带来交易商压低日圆价值的副作用。

央行总裁黑田东彦在10月31日会议上仅以5:4的投票结果成功推动放松货币政策；他或许认为随后日本经济数据恶化证明了他的判断，包括周一公布的日本央行“短观调查”。最新央行短观报告，日本企业信心第四季几乎没有好转，估计会恶化。

黑田东彦11月25日承诺，如有必要将进一步扩张货币激励政策。

从万圣节之后公布的数据看，如果黑田东彦新年打算有进一步举措，那么当时反对进一步放松货币政策的四名委员现可能不那么想投反对票。

黑田和安倍出于不同原因，都会觉得他们的地位更加稳固。

这支持继续采取同样的财政和货币政策，随之而来的将是日圆下跌。(完)

(译文审校 徐文焰)

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