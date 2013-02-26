《Kimberley专栏》美日首脑会晤为日圆疲软提供防护伞

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 程琳

路透伦敦2月25日 - 积极的货币宽松政策支持者、亚洲开发银行总裁黑田东彦出任日本央行总裁的可能性,不是看跌日圆兑美元的唯一理由.

日圆兑美元周一触及94.77日圆的33个月低点,因此前消息人士称,黑田东彦或将被提名担任日本央行总裁.

在实际操作中,尽管旨在阻止95.00处美元/日圆障碍期权被触发的美元卖盘还在继续,但这些期权据称有很多要到3月最后一周才到期,因此仍可能受到日圆跌势重启的打击.

若当局正式宣布对黑田东彦的任命,则日圆/美元可能再次受挫,跌到95.00.

对于日本首相安倍晋三结束周五与美国总统奥巴马会晤后流露出的自信,交易商还可能做出反应.

安倍晋三称,"我回来了,日本也回来了."如果"安倍经济学"受到奥巴马冷待,安倍大概不会有这番措辞.

安倍称,奥巴马对他的经济政策表示欢迎.

日本内阁官房副长官加藤胜信称,两国首脑没有讨论汇率问题,这被视作华府不反对"安倍经济学"的信号.

或许重要的是,美国及日本在措辞方面达成共识,以便日本首相安倍晋三在争取日本加入亚太自由贸易协定谈判时,获得政治保护伞.

鉴于长期享有高关税保护的日本农户反对日本加入自贸谈判,将安倍拉进谈判对美国来说是极为有利的事情.

或许,日本加入泛太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)的可能性,足以让美国更加容忍"安倍经济学"和日圆贬值.

安倍还承诺将"带回一个强大的日本".考虑到美国希望以日本制衡中国,这一前景对华府来说也不无吸引力.

在两份周末民调中,安倍的选民支持率已经升至70%或更高,由此看来国内民众对他的经济政策也没有明显不满.

从安倍的经济政策立场和地缘政治角度来看,日圆势必会贬值.(完)

(编译 程琳; 审校 龚芳)

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