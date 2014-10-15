《Kimberley专栏》油价下跌或推低欧元和日圆 而美元涨势将持续

图为日元和美元（中）现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 李爽

路透伦敦10月14日 - 若外汇市场认为低油价将让欧元区和日本的抗通缩举措效果打折，那么油价下跌很可能利空欧元和日圆。

欧洲和日本，一个面临通缩，一个寻求提振通胀。一般情况下，他们可能会乐见油价下跌，因为这会降低生产成本并提升经济活动。

但这也可能造成能源价格引领的通胀下降。欧元区和日本或许都会通过压低本币的政策举措来抵消油价下跌的影响。

布兰特原油周二跌至每桶近88美元。沙特本周稍早私下里告知油市参与者，该国可以容忍油价在较长时间内保持在80-90美元之间。

这或许让成本较高的能源出口商感到不安，让他们无法与中东主要生产商进行竞争，而且他们还可能发现本币贬值，因为投资人会认为他们的前景愈发黯淡。

有观点认为，如果全球原油价格进一步下跌，那么提炼加拿大重质油(Western Canada Select)从经济角度讲就不划算，这种观点可能损及加元，即便当地生产商持不同看法。

这对于挪威克朗来说也可能是个坏消息。挪威石油能源部之前已发出警告，几个油气项目的成本将超过预期，而挪威近海石油开采成本已高居全球前列。

同样的逻辑也适用于俄罗斯卢布，让本已因乌克兰相关制裁而受牵连的卢布雪上加霜。俄罗斯2014年的预算平衡是基于每桶114美元的油价来计算。

油价下跌给俄罗斯造成的痛苦可以说也符合沙特阿拉伯的情况。在支持叙利亚总统阿萨德问题上，沙特与莫斯科观点不一。

最后赢家料是美元。尽管油价下跌会让人质疑一些页岩油项目的商业可行性，不过美国出产的很多页岩油都用做国内消耗储备之用，而不用于出口。

美元进一步上涨可能会影响美联储的加息时间，但不会影响其政策方向。

综上所述，不难得出结论：美元现在汇价虽已不低，但兑多种主要货币还应上涨，尤其是考虑到油价下跌。(完)

(译文审校 高琦)

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