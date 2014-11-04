《Kimberley专栏》瑞士黄金储备动议公投若通过 瑞郎恐遭遇抛售

图为欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜/戴素萍

路透伦敦11月3日 - 瑞士黄金储备动议公投获得通过的机率不高，但外汇交易商若想押注这种可能性，或许最好的作法是抛售瑞郎，而非持有至结果出炉。

该提议旨在阻止瑞士央行(SNB)出脱黄金储备，但遭到央行的反对。提议还要求央行拿回存放在海外的黄金，同时要求央行资产中至少有20%是黄金。

一般认为，如果动议获得通过，可能会威胁到央行设定的瑞郎兑欧元汇率上限1.2000，该上限已延续了三年。

瑞士央行实际上已经表示，动议若获得通过，将限制央行制定货币政策的能力。

不过，央行在宣扬维护瑞郎兑欧元汇率上限的承诺方面一直保持一致。

瑞士央行理事祖布鲁克10月21日表示，若有必要，央行准备无限量地购买外汇以保卫1.20的汇率上限，并可能立即采取进一步的措施。

就算是负利率也不是没有可能。

听起来该央行并不准备很快放弃货币政策的基础，特别是黄金储备动议需要数年才会生效。

事实上，交易商近几年已开始明白，如果与瑞士央行对着干，会把自己置于险境。

瑞士央行也再三展现出，它反击汇市压力的能力，远超大多数投机客所能坚持的时间。

**公投若通过，央行恐行动**

倘若瑞士人民投票支持黄金动议、而且交易商寻求通过出售欧元兑瑞郎来攻击1.20汇率上限的话，那么瑞士央行将被迫予以回击。

这当然会让瑞士央行买进欧元并卖出瑞郎，以确保瑞郎汇率不会升破1.2000。

接下来的问题是谁先让步，是瑞士央行还是外汇市场？

在这样的对峙中，瑞士央行的损失大概会比集体投机的汇市更大。

对一家央行来说，阻升要比阻跌容易许多。

央行可以发行所需数量的本币，然后抛售换成外币并建立外汇储备。瑞士央行一直是采取这一方式。

但正如英国央行在1992年所发现的，阻止本币下跌的效果，要看有多少外汇储备可以拿来在汇市抛掉以买进本币。

对赌的人可能因此认为，形势将有利于瑞士央行，尤其是该央行可以透过其他手段来达成目标，而不只是敲进欧元兑瑞郎。

欧元兑瑞郎的汇价是欧元兑美元汇价乘以美元兑瑞郎汇价而得出。

瑞士央行可能买进欧元兑美元以影响欧元的汇价。

但这很可能作用不大，因为欧洲央行并不乐见欧元兑美元升值，这会导致通胀率下滑。

然而瑞士央行还可以改为透过买进美元兑瑞郎，来影响欧元兑瑞郎当中的瑞郎汇价。

目前受到美元计价的能源进口价格下滑的影响，瑞士正面临通胀下滑的压力。上述作法还能缓和这种压力。

即使黄金公投过关，瑞士央行立刻放弃瑞郎兑欧元汇率上限承诺的可能性仍接近零。因此，押注公投过关而买进瑞郎的逻辑似乎是说不通的。

瑞士央行将会延续这个作法，因此那些认为瑞士黄金公投提案会通过的交易商较好的押注，可能就是卖出瑞郎兑欧元或美元。(完)

(译文审校 徐文焰)

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