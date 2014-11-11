《Kimberley专栏》美国税改若达成一致 美元将受到提振

图为美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫/杜明霞

路透伦敦11月10日 - 如果美国国会期中选举后，在美国公司税改革方面促成两党达成协议，美元可能获得额外提振。

美国选民把共和党推向执掌国会两院的位置。这虽然可能导致政治僵局，但也为达成跨党派法案留出余地。

其中一个此类法案可能是为了解决美国复杂税制的问题，一个起点可能是众议院2月公布的979页对税则的讨论。

美国企业估计有2万亿美元获利放在海外以避税。

共和党已经提出，国会和白宫在税改方面能找到共同立场。

美国总统奥巴马周三称，关于通过税改方案对基础设施项目提供资金，他愿与国会就此进行合作。

尽管税改与前任总统布什(布希)在2004年提出的国土投资法中的税负假期不同，但对美元的影响相似：资金将流回美国。

野村证券最近一份报告分析，布什的立法确实在2005年导致美国企业将资金汇回。在此之前这些资金一直放在海外税收较低的地区。

**观念**

记性好的外汇交易员会记得，2005年美元指数.DXY怎么从年初的81.05，升至11月16日的年内高位92.63。

可以说，个别银行是否看到美国企业汇回美元并不重要。

而且美国企业是否卖出外币以汇回美元，抑或只是把在海外持有的美元汇回国内，也不是很重要。

重要的是观念。

2005年，全球外汇交易员都认为，由于美国国土投资法，美元会一天比一天更值钱，一旦这种观念根深蒂固并促使交易员建立仓位，那么这种想法就会自我应验。

若美国国会和奥巴马就税收改革达成共识，则可能形成类似的观念，进而推动美元上行。(完)

(译文审校 张明钧/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。