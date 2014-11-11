《Kimberley专栏》美国税改若达成一致 美元将受到提振

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫/杜明霞
路透伦敦11月10日 - 如果美国国会期中选举后，在美国公司税改革方面促成两党达成协议，美元可能获得额外提振。
美国选民把共和党推向执掌国会两院的位置。这虽然可能导致政治僵局，但也为达成跨党派法案留出余地。
其中一个此类法案可能是为了解决美国复杂税制的问题，一个起点可能是众议院2月公布的979页对税则的讨论。
美国企业估计有2万亿美元获利放在海外以避税。
共和党已经提出，国会和白宫在税改方面能找到共同立场。
美国总统奥巴马周三称，关于通过税改方案对基础设施项目提供资金，他愿与国会就此进行合作。
尽管税改与前任总统布什(布希)在2004年提出的国土投资法中的税负假期不同，但对美元的影响相似：资金将流回美国。
野村证券最近一份报告分析，布什的立法确实在2005年导致美国企业将资金汇回。在此之前这些资金一直放在海外税收较低的地区。
**观念**
记性好的外汇交易员会记得，2005年美元指数.DXY怎么从年初的81.05，升至11月16日的年内高位92.63。
可以说，个别银行是否看到美国企业汇回美元并不重要。
而且美国企业是否卖出外币以汇回美元，抑或只是把在海外持有的美元汇回国内，也不是很重要。
重要的是观念。
2005年，全球外汇交易员都认为，由于美国国土投资法，美元会一天比一天更值钱，一旦这种观念根深蒂固并促使交易员建立仓位，那么这种想法就会自我应验。
若美国国会和奥巴马就税收改革达成共识，则可能形成类似的观念，进而推动美元上行。(完)
(译文审校 张明钧/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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