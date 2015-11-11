《RUSSELL专栏》中国需求或将下降 燃料油估值显得偏高

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王丽鑫/杜明霞/刘秀红/高琦

路透朗塞斯顿11月11日 - 如果中国小型炼厂减少进口，燃料油将何去何从？

因中国当局放宽了原油进口限制，市场预期中国小型独立炼厂将会减少购买燃料油，转而增加原油采购。

10月30日中国商务部宣布，2016年原油非国营贸易进口允许量为8,760万吨，较2015年的3,760万吨暴增。从燃料油需求角度来看，此前担忧的最坏情景可能已成为现实。

这意味着小型炼厂明年可以进口原油24万桶/日，比今年的10.3万桶/日左右潜在增长13.7万桶/日。

尽管这不足以对全球原油市场产生太大影响，但如果中国燃料油进口减少这么多，对于燃料油市场的影响却可能严重得多。

中国燃料油进口已在减少，海关数据显示今年前10个月进口量较上年同期下滑8%，为1,340万吨，相当于每日大约29.533万桶。

2014年全年，燃料油进口为324,650桶/日，较2013年下降21.6%。

虽然2016年中国小型炼厂不大可能用完额外的原油进口配额，但几乎肯定会增加原油进口。

假定它们使用了约三分之二的额外配额，或约100,000桶/日，这可能导致2016年燃料油进口降至接近200,000桶/日关口，较2015年水准下降约三分之一。

如果中国不会购买这么多燃料油，那么是否有其他亚洲买家翘首以待？

燃料油的另一个主要用途是作为船用燃料油，但燃料油进口出现任何增加，都要依赖全球贸易的好转，2016年也许会出现这种情况，但不大可能是需求的主要推动力。

拥有将燃料油加工成柴油或汽油等价值更高油品的设备的综合炼厂，可能购买更多渣油，但价格要合适才行。

**价格有进一步下降空间**

今年以来，新加坡指标180-cst燃料油较迪拜原油的贴水走阔，11月9日收于每桶贴水7.86美元，1月28日贴水1.78美元，为今年以来最强水平。

但燃料油较迪拜原油的贴水仍有一段恶化空间，才会赶上2014年最弱水准的每桶贴水14.39美元，或2013年的每桶贴水14.92美元--2008年全球经济衰退以来最深贴水。

相较于原油，若要刺激亚洲的需求，燃料油价格还需进一步下降。

确实，亚洲主要燃油枢纽的新加坡已有大量库存，尽管11月4日止当周的库存已降至四个月低位2,564万桶。

即便如此，这一规模仍要比去年和2013年同期分别高出42%和52%。

另一种解决燃料油市场困境方法，则是减缓从西方输往亚洲的燃料油速度，让燃料油继续留在欧洲。

根据汤森路透石油研究和预估的数据，10月进入东亚的燃料油为510万吨，创21个月低点。其中的340万吨都来自于西方。

除了在年中小幅走高以外，西方流向东亚的燃料油数量一直呈现下降趋势。而且年中的跳增主要可能是与新加坡的一次大笔交易相关。

只有在符合经济效益时，燃料油才会从西方运往亚洲，鉴于此，预计的中国需求下降可能令过剩供应滞留在大西洋盆地。

这将导致该地区的燃料油价格走低，进而再度促使油料流向亚洲，但前提是亚洲要有足够的需求来吸纳。

如此就意味着主要燃料油出口国的日子将愈发难过，比如俄罗斯和伊朗，他们将更难为油品找到市场。

对俄罗斯而言，这料成为推动炼厂现代化的动因。但伊朗或许较难走上这条升级之路，即便西方制裁解除。

整体看来，燃料油价格相当于原油的疲弱之势料将持续，因中国需求下滑，并且船用燃油的需求仍受制于全球经济前景。(完)