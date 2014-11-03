《KALETSKY专栏》六年经济困境带给我们的经验教训：凯恩斯是对的

路透10月31日（撰稿 Anatole Kaletsky;编译 许娜/李爽/王丽鑫） - 美联储的量化宽松计划即将划上圆满的句号，法国和德国政府也结束了在欧洲预算“规定”方面的口舌之争，因此全球宏观经济政策正步入罕见的稳定和可预测期。无论如何，主要发达经济体已对各自的经济政策选择有了固定看法，不管成功与否，都不太可能在未来一到两年内作出改变。所以，研究下2008年金融危机以来全球进行的所有政策试验的经验和教训，似乎是恰当的。

主要的教训在于，虽然零利率和量化宽松是媒体和市场关注焦点，但结果显示，政府的税收和公共支出决定在推动经济活动方面的作用甚于货币政策试验。预算赤字、税收和公共支出方面的财政决定通常被当做政治问题来讨论，这些决定对通胀、增长和就业等宏观经济问题的影响也被认为是远逊于货币政策。然而，实际情况却截然相反。虽然2008年以来主要经济体实质上都采取相同的货币政策，但他们的财政政策却各不相同，而最终经济表现出来的差异，正好与大多数政界人士和各国央行所暗示的相反，尤其是当我们把美国和欧洲进行比较的时候。

采取紧急举措来减少公共借款的国家大多都遭遇了增长放缓，就像2010-2012年英国的情况，以及今年日本、2013年美国减支及财政悬崖协议后的情况那样。还有影响更严重的例子，比如意大利和西班牙，财政紧缩使其经济重回深度衰退，并加剧金融危机。与此同时，忽视赤字问题的国家，比如危机后多数时候的美国，以及那些决定淡化财政紧缩计划的国家，比如今年的英国和2013年的日本，他们无论在经济方面还是财政方面，基本都做得更好。德国是个例外。德国在进行预算整顿的同时，成功地让经济也展现不俗成长，这主要归功于对俄罗斯和中国机械出口荣景，不过这种荣景现在已经结束，使得德国重回严厉财政政策始终意味着的衰退局面。

2008年以来这六年给被认为过时的凯恩斯主义观点提供了强有力的经验支持。该观点认为，在刺激严重低迷的经济并使其摆脱衰退方面，政府借款比货币政策更高效。某种意义上说，财政政策效果令人意外，或者德国政府和美国茶党继续明确否定这种效果，这有点让人费解。财政政策对摆脱经济衰退如此重要，如今已超越货币政策占主导地位，其中的根本原因其实是简单的算术问题，不应存在什么争议。

民间部门和家庭决定支出小于所得，以降低债务或增加储蓄，这时经济通常会出现衰退。如果这一“去杠杆化”过程在民间部门出现(这种情况明显已经发生)，那么通过简单的算术可以得出，只有经济中其他部门支出大于所得，才会恢复经济平衡，而这种过度支出只有在“其他部门”愿意增加债务的情况下才有可能。若不计进出口的影响，政府是唯一一个可以作为“其他部门”发挥重要平衡作用的候选人。因此，无论何时企业和家庭决定支出低于所得，以提高储蓄，那么政府就必须增加借款，这是确定无疑的。

意外的是，尽管上述算法没有争议，却很少有人在意预算政策的宏观经济影响；相比之下，货币政策的每个转折都充满了无休无止的争论。能对此给予解释的，是危机前主导标准经济模型的货币主义理论，以及相关机构变化让央行官员的地位高过了财政部长，成为经济政策的最高仲裁者。货币主义给指导政府和央行的模型提出了一个简单假设，推翻了20世纪30年代至70年代盛行的凯恩斯主义财政观点。这种假设--利率总是能降到足够低的水平，刺激民间投资抑制储蓄，进而恢复增长--简单地忽略了凯恩斯主义财政激励政策在深度衰退时的作用。按照上述假设，民间部门整体永远都不会长期出现支出短缺的困境。因此政府永远都不用通过举债来平衡民间需求不足的问题。

这些假设使央行的利率决定成为人们眼中能有效管理宏观经济的唯一工具，而财政政策不再重要，降格为支持微观经济的手段。税收结构和公共支出水平被看作是供给面问题，影响激励和资源配置，但政府举债对需求的影响则基本被无视。无论政府举债增加或减少，利率上升或下降都能抵消凯恩斯主义的需求效应。独立的央行官员将通过货币政策来管理宏观经济需求，让政府设定税收和支出计划，以达到政治或供应面目标。

在货币主义诞生的高通胀时代，利率总是能降到足够低的水平、重振民间经济活动的想法完全说得通。毕竟当通胀率为5%，利率为1%时，实际利率相当于负4%，等同于向储户高额征税，并对民间投资者提供大量补贴。但当通胀降到可以忽略的水平，或完全消失时，这种理论就完全说不通了，就像欧元区和日本的情况。

讽刺的是，正是货币主义和央行举措在应对通胀方面取得的显赫成就，现在意味着货币政策主导的时代告终。凯恩斯主义财政政策占到上风，财政部的重要性再次超过央行，即便它们中多数还没有意识到这点。一旦利率降到零时，传统货币政策就无力再提供进一步刺激。现在既然央行提供的“前瞻指引”承诺在未来数年维持极低利率，所以货币政策也失掉了抵消财政宽松和抑制需求的能力。

随着货币政策走到强弩之末，财政政策已经自动接棒。利率接近或达到零后，就无法再通过降息来刺激民间需求，这意味着放松货币政策不再能抵消财政紧缩。结果，削减预算赤字无疑就会带来通缩效应，由此看来，法国和意大利政府抵制德国主张的欧元区财政协定，才是正确之举。反过来讲，财政扩张对经济的激励作用是不受限制的，因为未来一到两年、甚至可能到这个十年末期，都没有大幅升息风险。简而言之，现在回到了财政政策的天下，就像20世纪50年代和60年代那样。(完)

(编译 李爽/许娜/王丽鑫；审校 艾茂林/朱晓军)

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