《Campbell专栏》全球炼油厂产能过剩将压低利润率

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 Robert Campbell

路透纽约4月15日 - 许多国家都是精炼油品的净出口国，他们本没有什么野心要成为出口国。但在全球精练产能大幅增加的同时，却鲜有产能被淘汰，这样炼厂获利能力就成问题，除非低获利促使更多炼厂关闭。

发达国家最新一波炼厂产能正常化进程基本已经结束。美国、英国、德国、加拿大、日本和澳洲均有许多炼厂关闭。

而这些炼厂关闭却未能赶上发达国家石油需求下降的速度，也不能抵消其他炼厂的“产能攀升”。实际上，意大利和法国等石油需求急剧下降的国家反对关闭炼厂，因为这是保持就业的一种途径。

如果有出口市场需要油品，那么产能过剩也就不是一个问题。拉美精练油品短缺，尤其是柴油，那里成为美国炼厂的重要销路。

但这也存在一个问题。炼油事业通常都受到政府推崇。通常的想法是，“原油依靠进口就够不好了，所以需要的全部燃料至少要靠自己提炼。”

因此，精炼油品出口市场正在枯竭。据估计，中国包括小炼厂在内的日精炼产能为1,200万桶，而且目前仍在增加新的产能。

中国炼厂产能扩张足以使该国重新成为柴油净出口国。在国内库存高企，需求不足以消化全部供应的情况下，中国本月料出口40万吨柴油。

到2014年和2015年仍可能完成大量新产能扩张，因此中国成为柴油出口国远非只是暂时现象。实际上，鉴于中国在钢铁、铝等其他领域有过产能过剩的既往史，因此石油交易员在假设其恢复净进口国状态时应保持谨慎。

**不只是中国**

如果只有中国兴建新的炼厂，情况还能控制。但其他地方也都在大肆扩张兴建。沙特阿拉伯位于Jubail的炼厂即将完工，日加工量为40万桶，这将大大改善该国某些油品供给不足的情况，并增加其他种类的供应。Jubail炼厂还只是沙特即将投产的三个大型炼厂之一。

其他的中东产油国也在扩大炼油产能，像是阿联酋(阿拉伯联合大公国)、科威特及阿曼。而其他亚洲石油进口国同样在扩大产能。

亚洲炼油产能激增，已经让分析师预期该地区将必须出口燃料至欧洲或其他地区，才能让自家市场保持供需平衡。

不过，这样的冲击尚未显现。裂解价差虽较年初时来得疲弱，但对炼厂而言仍具吸引力。对于柴油供应似乎即将增加的情况，市场价格尚未充分反映。

这或许也可以解释北海之外的现货原油市场何以一直抗跌的原因，近来期货市场上的原油和其他大宗商品已遭遇重创。

由于全球经济成长脚步仍难以加快速度，一旦这些增产的燃料进入市场，可能的情况将是打压价格。燃料价格下滑，可能会导致炼厂减少加工量，不过按照以往经验，除非跌价带来的痛苦明显加剧，否则加工量减少的情况很慢才会出现。

供需若要恢复平衡，可能需要再来一波炼厂关厂潮。欧洲缺乏竞争力的炼厂应该首先关闭。然疲于应付欧洲经济危机的各国政府则向石油企业施展政治压力，导致许多僵尸炼厂仍继续营运。

这意味着苦果可能要比原先预期来得严重，才能迫使一些自由市场国家的炼厂关闭。英国、加拿大和美国的炼厂全都有这个风险。

**前路艰辛**

那些鲜有竞争优势的商业炼厂是被关闭的首选。达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)旗下位于美国东海岸宾夕法尼亚州、日产能18.5万桶的Trainer炼厂最可能被关闭。

该炼厂本来是作为应对航空燃料精炼利润率创纪录的工具，但如今却使达美面临总体油品精炼利润率疲弱的风险。Trainer第一季亏损，尽管达美对这一管理价格风险的非常规方式给出乐观预期，但其前景依然黯淡。

美国汽油市场难以回春可能会对大量生产汽油的Trainer构成致命打击。国内汽油需求疲软致使美国炼厂转向出口。

加拿大沿海诸省位置同样偏僻的炼厂亦面临风险，例如Imperial Oil(IMO.TO)(XOM.N)旗下位于新斯科舍省(Nova Scotia)、日产能8.8万桶的Dartmouth炼厂。英国和澳洲的炼厂也是这样，在这两个国家关闭炼厂相对简单。

问题是全球有太多炼厂都在没有经济效益的情况下维持运营。例如，出于对就业等因素的顾虑，中国、欧洲部分地区以及中东的炼厂正承受着严重亏损。

这阻碍了产能的有序合理化，而且使炼厂极有可能经历艰苦的获利惨淡时期。(完)

(编译 李爽/戴素萍/兰秀娟; 审校 艾茂林/程琳/杜明霞)

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