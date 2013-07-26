《Kaletsky专栏》各国政府开始抛弃节支 回归危机前的成长策略

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 王冠中/张明钧/朱晓军/张若琪

路透7月25日 - 英国前首相撒切尔夫人曾说，对于自己相信的政策，“没有其他选择”。但对于拿自己的头去撞墙，总是会有别的选择，就是别再拿自己的头去撞墙。20国集团(G20)财长上周末在莫斯科会议上，或许有了这样的启发，全球各国政府均放弃了财政节支，转而认同任何由消费、借贷和房价上扬所带动的成长，总比没有成长要好。

自从雷曼兄弟垮台引发全球金融危机以来，已经过了将近五年时间，而在这段时间内，各国官员和经济学者一直沉迷在如何避免重蹈引发该危机的行为上。他们试着削减债务，不论是公共债务或民间债务，他们也试着要让银行更谨慎行事。他们试图要“让经济重新平衡”，不再过度依赖消费、服务和金融，提倡可更长可久的经济活动，像是储蓄、出口和制造。这些经济活动如今被视为拥有绝对的好处，也让人很容易就忘记了，重新平衡概念中创新和超越想像的那一块。

在2007年之前，经济学家间的传统想法是，德国和日本等以制造业为主的国家应该调整经济结构，向美国及英国看齐。一直到雷曼兄弟倒闭之后，各界才决然转身反对盎格鲁萨克逊式的“泡沫”经济；这种泡沫经济的根基是建立在举债消费、地产投机、财务工程、以及其他如咖啡店及电脑游戏等细微末节的服务。

取而代之的是，所有国家都试图仿效德国经济模式的优点，以出口、投资及制造业作为成长动力。德国总理默克尔的口头禅“不能以债养债”成为国际间的流行语，尽管事实上各地央行像是没有明天似的大举印钞，而各国政府则是致力于让屋主、银行及公部门一起降低杠杆程度。

过去几个月来，经济模式的钟摆又从节约支出回到信贷驱动的消费成长。20国集团(G20)公报清楚指出，当下所有主要国家都把经济成长摆在较缩减债务优先的地位。

各国政府并不是光说不练。各国一一陆续接受美国的训示，停止倚靠出口来带动经济复苏，改为促进国内消费成长，必要时则是举债支应。

日本通过“安倍经济学”来重振经济，推行庞大的支出计划和货币扩张政策。英国政府在上份预算案中，通过构建一个由政府提供空前支持的次级抵押贷款市场，来有意助涨房产泡沫，结果已经显而易见，房价和消费者信心均已高涨。

中国目前正坚定不移致力于从依靠投资和出口带动的经济模式，向消费带动的新型经济模式转变。中国试图在刺激消费增长的同时控制信贷和房地产投机，但很明显这些政策是互相矛盾的。本周中国总理李克强表示最低经济增长率目标为7.0%，说明消费可能是政策制定时的优先考虑。

要加快消费增长就需要某种形式的信贷扩张，实现途径要么是通过改革银行业系统，要么是动用政府自身的财政实力，来扩大借贷规模，并通过减税或扩大社保计划来把收益传递给消费者。

即便在欧洲，目前也已有迹象清晰表明节支时代已经结束。意大利拒绝兑现与三大国际金主达成的增税承诺。法国干脆否认将收紧财政政策，重新拾起了对欧洲指令置若罔闻的旧习。德国在做出一些抵抗后，最终同意支持20国集团(G20)经济成长优先于节支的立场。更重要的是，外界普遍预计，在9月22日大选之后，德国政府的政策立场将从财政节支转向减税或扩大社会支出。

这样看来，各国决策者终于接受了存在已久的美国观点，即不可能所有主要国家能同时通过增加出口和投资、并减少消费和借款，来重新平衡经济。

以出口来说，理由很明显，因为一个国家的出口按定义来说就等于另一个国家的国内消费。但投资最终也要靠消费和信贷增长，因为只有需求成长，企业才会增加投资。

简言之，全球的政界人士和企业领袖正在放弃由制造业提供动力、出口带领成长的期待。反之，他们正逐步回到危机前的经济模式，即通过消费支出来驱动增长和就业创造。在过去五年的节支经济学后，由此得出的数个结论似乎令人震惊。

扩大消费将需要由信贷的创造来支应，至少在就业和收入迅速成长到足以带动全球经济不靠外力自行复苏前是如此。这表示家庭或政府债务将必需停止减少，且最好杠杆再度开始上升。在不久之前还被视为不可能长久支撑的政府或家庭债务水平，将被接受为新常态。最后，为创造这个新信贷并支撑消费成长，未来几年对于银行实施的部分监管限制将需松绑，而非进一步收紧。

这些新政策并不会公开宣布，因为政界人士和经济学家都不喜欢承认政策急转弯；但经济现实远远走在官方辞令前头。全球各地都正弃用去杠杆和经济重新平衡的计划；同时房市和消费正重整旗鼓。

总而言之，节支的时代彻底结束。(完)

(译文审校 李春喜/隋芬)

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