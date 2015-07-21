《SAFT专栏》黄金投资魅力陷低潮 官方影响力扶摇直上

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/汪红英

路透7月21日 - 如果金价上涨，代表对全球金融体系信任度的负面指标，那么可以说，当前对全球央行官员及政策官员的信赖感等于是金光闪闪。

你或许会反驳说(有些人肯定会)，从金价下跌及多数金融资产价格走强，所反映出的这股信心，其实是牛头不对马嘴。只不过是，支撑金价直到2011年的那套宽松货币及通胀题材，已经不再有卖点了。

黄金不太算是一个资产类型，更不是凯恩斯所描述的“野蛮人遗物”，反而更像是一种信任体系的化身。其概念是，在法定货币系统中，货币可以随主管当局意志而被创造出来，因此会无可避免地步向贬值。当这种现象逐渐发生，金价便会亦步亦趋，货币贬值一些，金价就上涨一些。当人们认为央行当局会有心或无心地造成通胀失控，而货币将跟着贬值时，黄金价格就会水涨船高。

金价周一暴跌至逾五年低点，跌幅一度深达4.5%，之后才小幅拉回至每盎司1,109.75美元。想当初，2011年时金价在1,900美元上方触及高位，因当时许多投资人一心认为量化宽松必定会带来通胀，为了抗通胀，而追捧黄金。

金价周一大跌的近因，是中国央行黄金储备低于分析师预期的消息。但导致过去这段时间及目前黄金下跌的更深层更广泛原因，在于美国货币政策即将展开正常化的漫长进程。

在通胀是否能回升到足以支持升息的合理性，仍存在一些怀疑的当下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)能够接受升息，而且正在准备升息，这一点已经充份说明了全球的财务状况。

量化宽松及超低利率作为经济政策，算不算成功还很难说，但目前为止，并没有引发黄金买家当初所担心的货币贬值及通胀问题。利率即将调升的发展，也让债券相对黄金更有吸引力，因为黄金虽能提供价格上升的希望，但没有其他投资收益。

**反向投资**

有趣的是，黄金似乎不再扮演动荡时期的避险资产的角色。当希腊面临退出欧元区的命运时(这种可能性尚未消除)，反而是德国公债、美国公债以及美元.DXY获得了提振。这是投资者对当局信心最淋漓尽致的体现了。

包括正在实施量化宽松的欧洲和日本，以及公然操纵股市的中国在内的全球大部分地区，当局都在采取非常规措施，即便不是全部、至少也是绝大部分的投资者都认为，当局能够实现自己的承诺。

当然，这有部分是因为他们已经实施了这些政策，而黄金投资者所担心的通胀从未成为现实。这同时也是因为金融市场充斥着那些在金融资产价格上升时会赚取更多获利的仲介人士。若试图击退资产价格上涨之势，无疑将是丢失客户的最好办法。

当然，这种信心可能有点过度。虽然央行官员没有失过手，但经济基本面依然值得担忧。美国的总体债务超过经济产出的三又三分之一倍。虽然和2010年最高时期相比，债务规模已有所下降，但仍高于金融危机前的水平，而且和历史正常水平也不在一个量级上。这表明纸币贬值的动机依然存在，尽管我们还没有找到真正的证据，来表明当前的政策组合会导致纸币贬值。

从某些方面来说，我们应该庆幸金价低迷。黄金的确是一种反向投资，只有在局势糟糕的时候才会获得回报，但黄金本身对于不持有它的人来说毫无意义。

这点和股市不同，股市上涨能让投资者致富，并改善相关公司工人和消费者的生活。黄金和债券也不同，后者至少从理论上来说能为一些有用的项目或支出融资。

当局对投资的过度控制，例如当局提出的救市措施，将导致投资项目的生产力低于不干预时的水准。

有鉴于此，与曾一度支持金价的通胀担忧相比，政府刺激下的愚蠢投资导致的长期低回报更应该让我们感到担忧。(完)

(译文审校 张明钧)

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