《Russel专栏》奥尤陶勒盖铜金矿成败攸关力拓与蒙古政府利益

图为从空中俯瞰蒙古包，蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的工人生活在这里。 REUTERS/Tom Miles

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/梁睿雪

路透澳洲朗塞斯顿8月19日 - 力拓与蒙古政府就奥尤陶勒盖铜金矿扩产发生的争端，是意味着蒙古矿业荣景的结束，抑或仅仅是一个小插曲而已？

确实，蒙古原本被视为理想投资地点，同时也是少数尚有丰富未开发自然资源国家之一，这样的美誉近来已经受损。

全球第二大矿业公司力拓(RIO.AX)在8月14日表示，由于上月奥尤陶勒盖铜金矿的50亿美元扩产计划搁置，力拓计划在当地裁员1,700人。

双方争端主要围绕扩产计划如何融资，原本处于夏季休会状态的蒙古议会，召开紧急会议试图解决该问题。

但真正的问题在于，蒙古多久之后才能从奥尤陶勒盖铜金矿获得巨大收益，据称，因为奥尤陶勒盖，蒙古经济规模到2020年时将扩大35%。

力拓旗下的Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)子公司拥有奥尤陶勒盖66%的权益，蒙古政府拥有剩余的三分之一。

蒙古政府称，奥尤陶勒盖至少超出预算20亿美元。目前奥尤陶勒盖铜金矿有一个露天矿已经投产，还有一个地下扩产项目。

奥尤陶勒盖及扩产计划的资本成本越高，收回投资所需的时间就越久，获得收益的时间也因而延后。

此外，据称蒙古政府关注的问题还有力拓运营项目收取的管理费、以及本地工人与外国工作人员的薪酬水平是否应当一致。

目前力拓的想法秘而不露，只公开表示该公司和蒙古政府仍致力于扩产项目和解决任何问题。

由于这对双方都事关重大，最终达成妥协和解决方案的可能性也因而提高。

对力拓而言，奥尤陶勒盖铜金矿是全球最大的未开发铜矿藏之一，该矿的开发将降低力拓对澳洲西澳铁矿石的依赖。

由于新的铜矿稀缺、现有矿场老化、以及中国和印度工业化的需求仍然强劲，较长期来看，投资铜矿好于投资铁矿。

相形之下，未来数年铁矿石很可能都是供过于求，因为力拓、必和必拓(BHP.AX)和巴西的淡水河谷(VALE5.SA)都在扩大产能，而消费大国中国的需求增长在减弱。

**蒙古需要发展矿业**

对蒙古而言，开发奥尤陶勒盖铜金矿和塔班陶勒盖煤矿是通向经济繁荣的通行证。根据预测，到2020年总出口获利料将达到70亿美元，这对一个上年国内生产总值(GDP)仅为102亿美元的国家来说，无疑是一笔巨大的财富。

蒙古政府和力拓都想在开发奥尤陶勒盖矿藏上争取到对自己最有利的条款。

但双方都必须慎防让当前的争端过度升级，导致这个投资的可行性遭人质疑。

力拓裁掉1,700名员工是相当激烈的动作，公司似乎是在打赌，蒙古当局需要这个项目更胜过力拓需要这些员工。

这可能并非完全没有道理。

如果力拓的投资果真告吹，蒙古将有数十年会被西方企业视为禁地。

由于与中国之间缺乏友好关系，蒙古也不太可能会愿意依赖中国的投资。

事实上，作为一个内陆国家，蒙古很愿意将煤炭等本国资源卖给中国以外的国家，但主要的障碍在于蒙古缺乏基础设施透过北边邻国俄罗斯运输出货。

蒙古总统Tsakhia Elbegdorj今年6月以微弱优势获得了连任，他一心想在外资的矿业投资项目获得更多控制权。

这在现实作法上可能就意味着，政府希望不必为开发投入更多资本，就能分得更多收益。

虽然大可以透过立法达成这个目的，但这会改变对蒙古资源项目的风险回报评估，可能会影响新进投资意愿。

这牵涉到的利益得失，对蒙古政府与力拓而言都极为巨大，无法承受让争端旷时费日地持续下去。

但这并不代表双方会迅速解决这个问题。这需要双方都采取行动。

蒙古议会将于9月2-6日召开紧急会议，料将为达成妥协铺路。

但蒙古政府感受到的压力可能大于力拓，因为大宗商品价格下跌，且上半年外资投资规模大减43%，都伤及蒙古的预算。

(审校 蔡美珍)

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