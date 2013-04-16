《SAFT专栏》黄金大跌并不意味着好日子到来

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表个人观点)
撰稿 James Saft 编译 李春喜/洪曦
路透4月16日 - 正如金价上涨从来都不表示央行政策失败一样，同样，金价的下跌也不能表明政策取得了成功。
没错，黄金表现出的吸引力受投资者的不信任态度驱动。黄金的最大优点在于，它不像货币那样可以根据人的意愿而创造出来。过去两日金价大跌并不能表明信心的回归，决策者还不能宣布对抗危机的战斗取得胜利，并开始制定恢复政策平衡的计划。
周一是黄金自1983年以来最严重连续两日大跌的第二日，当日金价放量大跌逾9%，自上周五以来已经累计下跌14%。
由于金价上涨与对全球金融系统和决策者的不信任有关，因此很容易推论出金价骤然下跌，表明投资者相信货币不会贬值，而且伴随着温和通胀的经济增长不久将会重现。不幸的是，周一多数其他金融市场的走势，都符合增长乏力以及通缩风险上升的情景，而非是表明投资者忽然相信财政和货币政策药方在起效。
不仅美国股市.SPX下跌，更重要的是黄金下跌的同时，伴随着若干对经济增长敏感的大宗商品的一同大跌。自上周以来，油价下跌近6%，铜跌至一年半低点，铝触及三年半低点。即使小麦、玉米和大豆的价格也下跌。
此外，10年期美国公债收益率(殖利率)仅稍高于1.7%，而且一个多月以来一直稳步下跌，很难说这预示着经济的增长和通胀，也不支持逐渐撤出量化宽松措施。
你可能会说，用黄金价格作为衡量指标注定是徒劳的。虽然贪婪、恐惧、信任和不信会对许多类别资产的价格产生影响，比如房产和股票，但这些资产最终都能获得一定的收益，而市场价格都是基于这个收益而得出的。而黄金呢，并不产生现实的收益，就是放在那看起来漂亮。
这意味着黄金的波动性要大得多，情绪、短期供求态势都会导致价格剧烈波动。所以，要是金价遵循标准正态分布的话，别太在意周一的大跌行情，因为每200万年才可能发生一次。这些事情发生在金价上的概率，就如同一个人在深夜花太长的时间泡在酒吧里。
**经济数据难合人意**
与其担心黄金的表现，我们还不如密切关注经济数据。后者的表现一直不那么鼓舞人心。
尤其是中国，不再像以往那样扮演着经济成长与需求发动机的角色。今年第一季度，中国经济增速意外下滑至7.7%。数据乍一看上去或许还算不错，但是却经不住仔细推敲。
3月份中国工业生产成长8.9%，低于预估的10%，表现尤差，部分原因是欧洲和其他地区的需求下滑。3月中国发电量仅增长2.1%，鉴于90%的用电量来自于工业，该数据或可提供有关工业部门状况的更精确解读。
根据高盛，中国用于发电的煤炭进口量可能在2013年下降，将会是2007-2008年以来首次减少。
美国方面的情况也不尽如人意，这从该国近期疲弱的工业和就业数据中就可看得出。全球范围内的通胀亦看似温和。鲜有迹象表明各国央行将不得不很快收紧政策。
许多人士-至少在美国是这样-的推断是，经济成长将会缓慢恢复，夏季和今年尾段将会是宽松政策逐步退出的准备阶段。
如果夏季到来，而经济成长依旧步履蹒跚，那么美国联邦储备理事会(美联储, FED)将处于一个艰难的境地。联储是否会加大刺激力度？美联储主席伯南克看似一如既往地认定，量化宽松政策有帮助作用，联储的激进政策风格也被证明是合理的。不过，非传统政策持续时间越长，其合理性就越难以证明。
如果到了7月或者8月份时再有关于美联储新宽松政策的讨论，那么金价或许又会出现这200万年一遇的走势。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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