《Maguire专栏》“迷雾四国”崛起 成农产品出口市场买家新势力

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maquire 编译 李婷仪/梁睿雪

路透芝加哥2月27日 - 过去十年来,中国一向是美国农产品出口贸易中的要角,是美国众多主要出口作物的最大买家.因为中国想在因应内需快速增长的同时,也维持主要粮食的库存缓冲.

但在2012年,"迷雾四国"(MIST)--墨西哥、印尼、南韩、土耳其--却超越中国成为美国农产品最大消费者,总计以超过290亿美元买入近4,300万吨美国生产的作物及食品.最近几年,这些国家经济强劲增长已经令中产阶级收入大增,加上贸易协定的进展,更加保证了迷雾四国在未来数年的贸易成长.

**悄然崛起**

以中国近几年在谷物及油籽市场的份量来看,迷雾四国跃升成为美国农产品最大买家,可能有点儿出人意外.

但事实上,在过去十几年当中,墨西哥几可说是美国各种产品的主要贸易伙伴,韩国也是买进美国作物及产品的常客.

印尼和土耳其则是在最近才低调崛起,不过他们的总人口超过3.15亿,比美国还要多,食品及畜牧饲料需求强劲就不足为奇了.

**花钱不手软**

迷雾四国在2012年买进美国农产品的金额达到294亿美元,这个数字虽然令人咋舌,但还低于2011年的305亿美元,而且是连续第五年超过200亿美元.

相反地,中国在2012年的采购金额为259亿美元,对美农产品采购金额首度超过200亿美元,比五年均值多出84亿美元.

而迷雾四国从美国进口农产品的五年平均值接近260亿美元,显然这些国家已经习惯于进口粮食和饲料供应,也很习于在农产品的舞台上与中、日等大国抢争进口.

**仍不可忽视**

对于追踪谷物和油籽市场的人士来说,到2013年,迷雾四国在农作物进口活动方面的重要性可能会超过中国.中国农作物产量若大幅回升将导致进口需求短暂下降,可能会给人以整体需求低迷的印象.

但过去几年来,迷雾四国从美国进口的谷物和油籽规模保持强劲,从中可以清晰看出这些国家的需求要远比中国或其它主要进口国稳定.原因可能是这四个国家农作物产能有限.

欲浏览迷雾四国与中国农作物进口量及进口额对比图表,请点选:(link.reuters.com/num36t)

迷雾四国需求水平的稳定性,在玉米市场中表现得最明显.从几年来的采购节奏来看,迷雾四国的玉米进口需求甚至比全球最大的玉米进口国日本更可靠.

欲浏览迷雾四国各作物进口图表,请点选:(link.reuters.com/mum36t)

中国2012年在玉米出口市场中的表现曾一度亮眼,因此前国内玉米收成出现问题,且美国产量大降引发市场对全球玉米短缺普遍持不安情绪.

但2013年中国国内产量一旦如期回升,就有可能褪去在玉米出口市场中的光环,为迷雾四国作为主角登场打下铺垫.

玉米出口市场"关注名单"的重新洗牌,可能会令那些仍认为谷物世界在围着中国转的交易商感到措手不及.

但那些努力将出口市场监测拓展到迷雾四国的人,或许不会错过玉米出口市场供求状况的任何明显变化.而这种变化就有可能会是在2013年余下时间里决定合约价格的一个重要因素.(完)

(译文审校 杜明霞)

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