《VICENZINO专栏》希腊危机过后 欧洲将走向两级化？

撰稿 Marco Vicenzino

路透7月10日 - 欧元危机久拖未解，欧洲从希腊身上得到了一些惨痛教训。

首先，欧洲必须避免过度扩张。1990年代末该货币联盟成立之前认为政治上可行的机制，如今在经济角度看似乎难以维系。

2001年的时候就不应该允许希腊加入欧元区，因为它的数据基本都是伪造的，根本不符合条件。到2004年，希腊政府承认其预算赤字占比为3.8%，达不到加入欧元区要求的标准3%。但欧元区不肯追究其成员国身份。数年来在经济上的挥霍铺张和地方政治腐败，让情况更加恶化。此外，一些追求高回报的短期资金涌入，且信贷可以轻松获得，形势因此变得愈发疯狂。

自欧盟提出设想以来，成为成员国的前景非常具有吸引力。毕竟，如果雄心勃勃的成员国能够满足欧洲标准，那么就将赢得跻身一流国家的门票。他们往往是通过全面的经济政治改革，来达到上述标准。1980年代西班牙、葡萄牙和希腊加入欧洲共同体，以及冷战后中东欧前共产主义国家加入欧盟，就是重要的历史经验。

打造现代欧洲格局的元老们的愿景实现了。他们中包括在二战后让德国崛起成为强国的德国前总理康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer)，以及欧洲统一运动的总设计师让·莫内(Jean Monnet)。

但是，当前忧虑表明，即便是欧洲，也有自己的极限。欧盟现在必须更现实地看待自己兑现诺言和管理预期的能力。欧元区需要让现有结构井井有序，并精简机构。

在可预见的未来，除了巴尔干西部地区外，应该搁置任何有关进一步扩大欧元区的讨论。该地区、尤其是前南斯拉夫地区的安全问题仍是一个巨大隐忧。由于政府军与一个阿尔巴尼亚族(Albanian)准军事集团之间爆发暴力冲突，马其顿在5月有20多人丧生。此事件引发对该地区种族冲突重燃的担忧。不过，即便是出于地缘政治目的将其纳入麾下，欧盟也应坚持完全遵守准入标准。

希腊为欧洲提供的另一个教训是，需要让普通公民重新联系在一起。全欧洲都需要增强加入欧元区的意识。虽然欧盟常常急于追求更大范围的一体化，但普通公民一直感觉比较茫然。他们努力想要弄清自己在欧洲的地位。而这助长了欧洲大陆之间的疏离感及公民权利减弱，并帮助刺激左翼和右翼反当权派活动。

此外，也没有一个适合欧洲所有国家的方案。欧盟各国的政治文化和前景大多不同。德国或瑞典公民对自身权利及义务的看法，与希腊及其他南欧国家公民可能有很大差异。比如，根据经济合作暨发展组织(OECD)的数据，希腊税收债务相当于岁入的约90%，为发达国家中最高赤字。而另一方面，虽然众所周知瑞典税率很高，但民众支持纳税的比率超过80%。

这些差异必然会影响经济和社会领域，从而可能产生矛盾和冲突。对希腊经济问题的看法和应对上的分歧，以及对地中海移民危机的不同反应，都会让各方加深了解。

如果一些成员国抗拒经济进一步整合，那么关于是否可能建立二级欧洲的辩论将会与日俱增。应该只有那些意愿最为强烈的国家才会追求成为核心一级欧洲，因为企图用强迫的方式，或着强加一些标准，可能招来事与愿违的结果。

欧元即是很好的例子。欧元区实行单一货币政策，但区内19国财政政策各异。这种与生俱来的系统性功能不彰，需要尽早解决、不宜久拖。这个问题不解决，假以时日可能会导致欧元区最终自发性崩解，这是最糟的假设情况。

此外，欧洲也可能使用更合乎时宜的说法。现代欧洲的创始人，是属于战后的一代，他们所背负的信念是避免重蹈二次大战的伤痛经验及经济萧条。然对新一代的欧洲人来说，这一切都已经过去了。

欧洲老百姓及最高层级的政治人物一定不会遗忘这点，但却常常予以忽略，尤其是在外交谈判期间。成员国强烈排拒共担当前的移民危机，已使得欧盟内部出现严重的裂痕。2014年时，有超过15万名移民在意大利上岸。2015年预料还会有更多的移民。在热烈激昂的讨论后，将有4万名移名重新安置至欧洲其他地方。但这样的裂痕留下苦涩滋味，未来还会有更多的问题。

欧洲国家因共同的历史、利益和经验而相系一起。但这些国家之间各种共同价值观的强烈信念才是支持欧洲的基础，领导者和平民百姓必须要谨记在心。不这么做的话，将只会导致欧洲人民益发不团结。(完)

(编译 李爽/许娜/戴素萍 审校 王丽鑫/李婷仪/张明钧)

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