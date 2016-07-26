《KEMP专栏》对冲基金进入新一回合沽空油价周期

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦7月25日 - 对冲基金持续出脱原本达到纪录高位的原油期货及期权多仓，使得最近几周油价遭遇下行压力。
但如今，建立新空仓进一步取代出脱旧多仓的动作，对冲基金经理人企图利用油价下跌周期的机会获利。
在7月19日止当周，对冲基金及其他资产管理经理人在布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权的净多仓大减3,100万桶，降至4.53亿桶。(图表：tmsnrt.rs/2aFhYTn)
与5月中旬的高点6.5亿桶相比，净多仓已减少1.97亿桶；若与4月底创下的纪录高位6.63亿桶相比，更是大减2.1亿桶。
对冲基金原本将重心放在出脱多仓，目前则变成建立新的空仓。7月19日止当周，多仓实际增加了500万桶，因为在油价大跌后，一些基金逢低买进。
但同一期间，空仓大增近3,600万桶，除了日益担心需求基本面走弱，更多基金经理人布局准备掌握油价惯性下跌趋势的机会。
**第四波放空周期**
随着原油实货市场趋于平衡，对冲基金今年前五个月建立多仓，似乎已经预期到油价很有可能走扬，而且这种东西似乎也加速了涨势。
对冲基金所积累的庞大净多仓协助推动油价在1月至5月间大涨；其后基金轧平部份多仓，导致油价涨势戛然而止，走势随即逆转。
由于对冲基金寻求轧平部份创纪录高位的净多仓，随之而来的油价修正走势基本在预期当中。
对冲基金经理早就预见到增持空仓所带来的后果，尤其是纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)。建立空仓在油价下跌时将有利可图。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在过去七周当中，对冲基金有五周均增持NYMEX WTI空仓。
7月19日的空仓规模几乎比5月底的5,300万桶增加两倍，达到1.41亿桶，而油价从每桶50美元降到了45美元。
对冲基金更加相信，之前的上扬走势已经结束，因油价未能收复每桶逾50美元的前期高点。
最新出现的油价下行趋势激励基金经理们对短期油价增加看空押注。
截至7月19日的一周，对冲基金新增空仓数量相当于近2,800万桶，是2015年7月以来最大单周增幅。
自2015年年初以来，对冲基金空仓与WTI价格之间有着较强的相关性。(图表：tmsnrt.rs/2adtSGz)
对冲基金已有过三轮建仓、平仓的过程，也就是增持然后减持WTI空仓。
现在对冲基金似乎已进入第四轮。tmsnrt.rs/2adu88P
(完)
(编译 蔡美珍/龚芳/王颖；审校 杜明霞/李爽)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。
路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。