《KEMP专栏》对冲基金进入新一回合沽空油价周期

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月25日 - 对冲基金持续出脱原本达到纪录高位的原油期货及期权多仓，使得最近几周油价遭遇下行压力。

但如今，建立新空仓进一步取代出脱旧多仓的动作，对冲基金经理人企图利用油价下跌周期的机会获利。

在7月19日止当周，对冲基金及其他资产管理经理人在布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权的净多仓大减3,100万桶，降至4.53亿桶。(图表：tmsnrt.rs/2aFhYTn)

与5月中旬的高点6.5亿桶相比，净多仓已减少1.97亿桶；若与4月底创下的纪录高位6.63亿桶相比，更是大减2.1亿桶。

对冲基金原本将重心放在出脱多仓，目前则变成建立新的空仓。7月19日止当周，多仓实际增加了500万桶，因为在油价大跌后，一些基金逢低买进。

但同一期间，空仓大增近3,600万桶，除了日益担心需求基本面走弱，更多基金经理人布局准备掌握油价惯性下跌趋势的机会。

**第四波放空周期**

随着原油实货市场趋于平衡，对冲基金今年前五个月建立多仓，似乎已经预期到油价很有可能走扬，而且这种东西似乎也加速了涨势。

对冲基金所积累的庞大净多仓协助推动油价在1月至5月间大涨；其后基金轧平部份多仓，导致油价涨势戛然而止，走势随即逆转。

由于对冲基金寻求轧平部份创纪录高位的净多仓，随之而来的油价修正走势基本在预期当中。

对冲基金经理早就预见到增持空仓所带来的后果，尤其是纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)。建立空仓在油价下跌时将有利可图。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在过去七周当中，对冲基金有五周均增持NYMEX WTI空仓。

7月19日的空仓规模几乎比5月底的5,300万桶增加两倍，达到1.41亿桶，而油价从每桶50美元降到了45美元。

对冲基金更加相信，之前的上扬走势已经结束，因油价未能收复每桶逾50美元的前期高点。

最新出现的油价下行趋势激励基金经理们对短期油价增加看空押注。

截至7月19日的一周，对冲基金新增空仓数量相当于近2,800万桶，是2015年7月以来最大单周增幅。

自2015年年初以来，对冲基金空仓与WTI价格之间有着较强的相关性。(图表：tmsnrt.rs/2adtSGz)

对冲基金已有过三轮建仓、平仓的过程，也就是增持然后减持WTI空仓。

现在对冲基金似乎已进入第四轮。tmsnrt.rs/2adu88P

图表1：tmsnrt.rs/2aFhYTn

图表2：tmsnrt.rs/2adtSGz

图表3：tmsnrt.rs/2adu88P

(完)