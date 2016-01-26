《KEMP专栏》对冲基金削减创纪录的原油空仓 导致油价波动加剧

哈萨克斯坦南部克孜勒奥尔达一处油田中的油井，摄于1月21日。 REUTERS/Shamil Zhumatov

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月25日 - 对冲基金在上周初仅仅是回补了其创纪录原油空头仓位中的一小部分，但这就足以推动油价在周四和周五两天里上扬逾6美元。

在截至1月19日的七天时间内，对冲基金将布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)的期货和期权空仓总体减少了1,600万桶，相当于空仓总量的4%。(tmsnrt.rs/20oD3ol)

纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)欧洲期货交易部的总体原油空仓，也从创纪录的3.92亿桶减少到3.76亿桶，即便这样也依然是纪录第二高的空仓规模。

自2015年初以来，对冲基金和其它基金的空仓操作就与原油期货价格的涨跌密切关联。(tmsnrt.rs/20oD63J)

对冲基金在过去三个月累积了巨量空仓，这与油价跌至2003年以来最低位的走势相符。

但空仓的集中扎堆，使得油价跌势看起来有些过度了，人气哪怕有丝毫变化，或是出现单纯的获利了结，跌势都会被动摇。

所以，一旦抛压暂停，一些对冲基金开始削减空仓时，油价凌厉涨势一触即发，就没什么可奇怪的了。

2015/16年基金空仓规模与美国油价的关系图表：tmsnrt.rs/20oDteD

过去的经验表明，不管什么市场，如果有大量类似的仓位集中在一起，不管是空仓还是多仓，一定会出现由动能驱动的大幅价格波动，之后行情甚至会出现势头更猛的局部反转。

物理学家Didier Sornette(2003年写有“股市为什么会崩跌”)和投资经理James Clunie(2010年写有"掠夺性交易和争相退出")分别对价格的形成和反转过程做过详尽描述。

最大的价格修正来临的时刻，不是最早的少数几个仓位持有者想退出他们仓位的时候，而是许多仓位持有者想跟进出脱的时候(这个时候最先退出者从容离场的细流演变成一股争相出逃的洪流)。

在目前油市空仓规模远高于3.5亿桶的情况下，空头回补过程几乎还没有开始展开，所以市场的主要修正和震荡行情或许还没有真正到来。(完)