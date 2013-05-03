《Karabell专栏》企业高获利营收低成长为何不算太糟？

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Zachary Karabell 编译 戴素萍/王翔琼/石冠兰

路透5月1日 - 过去一个月来，美国大型企业公布了第一季财报。这些季度财报对我们窥探经济情况的帮助和领先指标一样有用。这些财报如果判读无误，则是再次突显出我们居住在两极化的世界。

目前每年的国内生产总值(GDP)成长率约为2.5%，但掩藏了很大的差异性，这不是1.0-99.0%之间的差异，而是有用和没有用之间的差异。本财报季的情况说明，资本和企业正繁荣发展，劳动市场和薪资则不然。但外界的解读却非如此。

投资者和财金媒体之间的普遍看法是第一季表现算是失败，企业接连公布的财报显示营收只有小幅成长，也有许多公司的营收没有成长。今日美国报(USA Today)用斗大的标题写着，“企业获利虽优于预期，但营收成长不见踪影，” 这也是浓缩了多数人的看法。

广为传播的极度看空博客Zero Hedge引述超级悲观经济学家Gary Schilling的直率见解如下：

“定价能力一直不存在，销量的增加一直相当有限，因此唯一的获利之道一直是削减成本。而这将利润率推升至纪录高位。”

Schilling表示，现在好好享受吧，因为没有营收成长的获利是“难以为继的”。市场之所表现很好，而企业没有惊慌失措，唯一的理由是主要央行向全球挹注资金。同时，大型企业擅于创造可观获利。现在是这样没错，多年来也一直是如此。

例如，自2009年以来标普500指数中的大公司获利翻倍。然而整体企业情况却不是相当出色，因为小公司不具有相同的优势，例如维持境外收益、享有各种税惠政策及纯粹的规模经济等。即便如此，据经济分析局(BEA)说法，美国整体企业在这几年期间获利增长超过50%。

但目前来看，虽然大型公司仍展现获利成长，但营收却几乎停滞不前。外界普遍认为这种趋势证明麻烦正在酝酿之中。上市公司尤其面临要不惜一切代价促进获利增长的重压。随着营收成长放缓，他们能采取的唯一方式就是削减成本，并竭尽所能提高效率，缩减成本提高效率的办法包括扩大使用科技以减少人力，或者是借由寻求海外低成本劳力、或是在国内削减薪资福利来降低人事支出。

在营收成长放缓的世界里，这么做变得更困难。金融公司LPL首席市场策略师Jeffery Kleintop表示，企业在削减费用使其足以实现获利目标上将遭遇困难。“当没有更多脂肪需要减少的时候，”他称，“就开始剔除肌肉，随后便砍去骨头。”

这些观点的问题在于坚信公司面临营收挑战。从过去几个季度来看一些公司或许确实如此。但整体情况却完全不是这样。

自2009年以来，虽然全球经济年均增长不到4.0%，但企业录得的营收增幅几乎是这个数字的两倍。就涉足我们经济生活中相对活跃领域的公司而言，例如科技、创新型零售和工业公司等，他们的营收增长甚至更快。此外，平均成长步伐受到金融公司拖累，但鉴于2009年之前金融行业臃肿且庞大的规模，整体而言这算是一件好事。

更重要的是，虽然一些公司发现难以成长，但在过去四年中我们希望看到萎缩的行业在萎缩，同时实质上改善我们生活的行业正在繁荣发展。

金融服务公司、一些医疗保健公司、煤炭和石油制造公司等行业都受到挑战。不过这些领域的收缩是好事。你不会希望医疗成本吃掉过多国民收入，而这仍是个问题。你不会希望能源成本排挤其他消费者支出，你也不会想要一个膨胀的金融服务业。

在此同时，谷歌、亚马逊、eBay、苹果、霍尼韦尔(Honeywell)、联合技术(United Technologies)、Netflix、Target等公司却在不断发展壮大。而且这些公司的成长并不需要付出社会代价，不论有关发展不均的言论怎么说。

的确，发展不均的情况很严重，美国平均薪资一直停滞，多数发达国家的平均薪资则在下滑。但这指的是平均水平。在这之内，受到大学教育的人士、有技能的人士以及朝气蓬勃都会区的居民工资一直在快速稳步增长。

如果不是数以百万计大大小小的企业使用横幅广告和搜索功能来扩大业务，谷歌今年营收就不会逼近600亿美元了。而那些企业之所以肯花这些钱，是因为业务实际上在扩张。PayPal蓬勃发展让EBay业绩呈现双位数增长，要不是众多消费者使用PayPal支付，它也不会这样繁荣。

我们看待企业业绩的方法像是被负透镜歪曲了。一组透镜显示，以GDP来衡量的宏观经济增速越来越慢了，公司的放缓程度将超过我们所想。另一组透镜则显示，企业的相对成功是以社会上的多数为代价。两组透镜都没有呈现出以下事实，即企业发展得好是因为全球有很多地方欣欣向荣，不仅包括中国和新兴市场的诸多人口，也包括美国。这样的繁荣并非伪造账目和成本削减的函数，而是由于今天世界上很多人过得还不错，尽管有不少人在苦苦挣扎。

时至今日，各个经济体中一方面获得充分服务的人数不断创新高，但另一方面也有许多人的需求无法获得满足。这就是为什么那么多的公司取得了如此巨大的成功，以及为什么上述的趋势可能持续相当长的时间。这些公司业绩蒸蒸日上，是因为许多人过得越来越好，同时也因为业者肩上重担较轻，不用像国家一样必须满足那些过得较差民众所需。弥补这样的落差是我们今天面临的挑战之一。值得庆幸的是，那些大获发展的公司正是最有可能成为解决方案一部分。(完)

(译文审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。