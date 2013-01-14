《Home专栏》2012年中国大量铜进口造成遗留问题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦1月10日 - 繁荣的2012年中国铜进口,以低沉的尾音作收,12月中国整体铜进口较前月下滑6.6%至341,211吨,创下当年第二低月度水平.
该月的下滑被广泛地归因为融资方年底的信贷需求减弱.通常融资方以铜做抵押,从影子银行借款.
多数评论人士反而将焦点放在了上月铁矿石进口创纪录之上,认为这是中国制造业复苏的一个迹象.
2012年全年中国进口铁矿石465万吨,仍比2011年高出14%,并且创下纪录新高,甚至超过了2009年时的429万吨.
上述初步数据是加总了所有类型的铜进口,但几乎可以肯定的是,2012年精炼铜进口达到了约340万吨的纪录新高,除非11月的细分数据有巨大的变动.
然而,中国的大量进口带来了一个不利的破坏性遗留问题,它不仅将决定今年的进口水平,而且也很有可能决定整个全球铜市的结构.
**遗留问题**
铜市目前普遍变聪明了,意识到被中国海关归为进口的那部分铜,可能只是流到了保税区的库存中.
这一曾经只是统计方面的扭曲因素,已被赋予了更为重大的意义,因2012年"进口步伐"加快的同时,恰逢中国经济增长放缓.
结果就是上海保税库存大增,过去12个月增加了约50万吨.
截至12月底,80-90万吨的保税区库存,比全球三大铜交易所的铜库存总量--54.3万吨还要多.这三大交易所分别是伦敦金属交易所(LME)(32.5万吨)、纽约商品交易所(COMEX)(6.415万吨)和上海期货交易所(15.82万吨已缴关税库存).
高企的上海库存属于"灰色"库存.不仅是因为其规模没有官方监测数据,使得市场只能依靠猜测,还因为这些库存的所有者及流动方面的信息都不明晰.
库存所有者的答案是融资操作机构,但这个词有些包罗万象,也确实包含了各不同类别的参与者,因而这些库存的实际流动性有多大也难以推测.
需要注意的是,中国的主要铜冶炼厂何时需对早在2012年第二季的LME空单进行交割的话,它们可以自行用产品交割,而无需涉及上海保税区的库存.
**不真实的安全感**
2012年进口热潮的遗留问题,最先感受到各种短期影响的可能是中国本身.
上海的缓冲库存与日俱增,不但降低了伦敦-上海的套利交易的波动性,同时也打压了中国的实货升水.截至12月中,较LME现货铜价每吨升水报在40-65美元间.
形成强烈对比的是,智利生产商Codelco要求2013年运往中国的铜升水定在每吨98-105美元的区间.
中国大陆的买家极有可能会在今年的定期合约上虚应故事.
可别误会了,他们还是会订购"必得要拿到手"的部分,但当有近100万吨的铜就在自家门口时,为什么还要额外采购呢?
尤其是中国自产的铜,拜原物料供应改善所赐,其成长率可能从今年的8%再往上提高.
铜精矿进口在2012年的前11个月成长了18%,并接连在10月和11月分别达到716,000吨和832,000吨的新高.随着全球铜矿供应终于展露走出数年来系统性表现不佳的迹象,这可能预示着铜矿供给会有突然改变.
然如果今年的消费成长结果是比预期来得好,那么中国买家将冒着措手不及的风险.
因为上海铜库存高企的另一个副作用似乎是,制造商自己的铜库存已降至极低的水准.
当上海港坐拥如此大量的铜金属时,为什么要担忧呢?假设这部分的铜是可以作为现货供给.
即使如此,这需要在套利和升水水平上大幅调整,才能诱使铜库存进入大陆,而进入时必须支付增值税.
如果这是起因于大量的铜金属在金融交易中被锁住,套利及升水幅度变化的规模将会被放大.
**不真实的安全感之二**
中国保税仓库中的存货隐含中国以外市场的风险,这同时也可能带来一种不真实的安全感.
昨日收盘时,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜与现货间的正价差为每吨34美元,创2010年5月以来最高.
LME的库存在过去几个月的确再次升高,并来到326,575吨的水准,接近去年1月以来的最高水准,有鉴于铜市季节性特质为年底库存增加,这是一个鲜明的对比.
但若以过去历史作为标准,这仍是一个偏低的数字,若减去LME的68,400吨的注销仓单,数字还会更低.
加上有很大一部份的库存是放在所谓的"问题多多"地点,也就是那些其他金属排队等着出仓的地点,例如纽奥良有65,900吨的自由仓单(open warrant)、安特卫普有30,400吨、Vlissingen有10,150吨,很显然实际可提出的库存降低不少.
正价差处于高水准,是基于中国以外的世界其他地方需要额外供给的假设,而这部分也可以单纯地用抽走上海保税仓库的库存来支应.
但这需要价差出现明星改变,类似2012年第二季转为大幅度的逆价差,而当时配合出现的现象为中国炼厂出口.
换句话说,中国和中国以外的铜市表现,就好像安于有一层存货超额供给的保护.就统计数字上来说的确如此,当然这只是就库存一项来说.
只不过这库存中的最大一部分却数量不明,不论是数量或是更重要的质量方面,情况皆不明朗.
要怎样才能让这部分动起来?可能不久之后就可见真章.(完)
(编译/审校 王洋/丁琦/戴素萍/艾茂林/张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。