《Home专栏》2013年基本金属题材

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Andy Home/编译/程琳/许娜/兰秀娟
路透伦敦1月7日 - 大宗商品"超级周期"或许已经变成毫无实质分析用处的一句流行用语,但对工业金属而言,它至少还是一个简单而又普遍适用的描述.
价格上涨的潜台词是不费吹灰之力的交易,这类交易在2009-2010年全面发力,吸引不少希望搭上中国工业化题材顺风车的投资者投入其中.
那可真是段美妙经历.
作为这轮"超级周期"的热点,伦敦金属交易所(LME)期铜价格从2008年12月每吨2,800美元多点,一路涨到2011年2月10,190美元的历史高位.
中国需求蓬勃发展,2009年更有4万亿(兆)经济刺激计划推助,加之供给滞后,造成了这波价格井喷式上涨.
然而事到如今,必和必拓首席执行官高瑞思称,"我们能预期到的只是需求增长将更容易预测且更为稳健,价格也会更加温吞."他是10月在布里斯班矿业俱乐部(Brisbane Mining Club)发表上述言论的,听起来很像是正式宣告"超级周期"行将就木.
**中国放缓,金属价跌**
高瑞思发表上述演讲时,正值铁矿石.IO62-CNI=SI价格大幅下跌,跌势之猛使得市场哀鸿遍野,紧接着全球最大几个生产商都大幅减少了在该领域的资本支出.
而LME基本金属早就经历过这种情况.价格越涨越凶的时代早已经宣告结束.
2012年LME金属的均价全都低于2011年,详情参见以下图表(link.reuters.com/gut94t)
铜受前几年辉煌表现荫蔽,均价跌得最轻,下挫10%.
其他极端例子方面,期镍均价大跌23%,因其显然出现供给过剩.
全球危机以令人仓皇失措的方式反复发生,流动资金也随之在整个金融层面起伏涨落.
但2012年下半年,是中国经济增长放缓对金属市场的动物精神(本能冲动, animal spirits)造成了最大程度破坏,导致该领域缺乏投资,进而与大环境下的风险相关交易模式脱节.
这就是这个全球最大金属消费国需求增长水平"更容易预测且更为稳健"时所发生的状况.
实际上,去年LME基本金属中只有铜力抗分析师预期,没有跌到生产成本曲线支撑水准.
**表现各异**
在缺乏一致性的题材下,LME各金属市场各吹各的调.
这点从LME金属过去一年的价格走势中可见一斑.浏览LME金属2012年表现的相关图表,请点击:(link.reuters.com/fut94t)
从这一角度来看,期锡2012年表现抢眼,录得近22%的强劲涨幅,因锡市供应持续短缺.
期镍仍是表现最糟的主要基本金属之一,2012年累计下跌约9%.
即使是传统的生产成本曲线支撑理论,也无法给期镍提供多少帮助,因为分析师很难确定移动目标水准,即中国含镍生铁的成本水平.
期铜2012年仅累计上涨4%,比2013年首个交易日录得的涨幅只高出一点.
让人真正感到意外的是,期锌跳涨13%,尽管锌市连续五年供应过剩,且料将在2013年延续过剩局面.
此外,2012年LME注册的锌库存增加了400,425吨,或49%.
这种价格与库存脱节的情况,与人们所认为的大宗商品运行之道截然相反.
但是,这表明即使是单个金属的供需状况,情况也变得复杂得多.
**融资商的崛起**
只有期镍的表现体现了传统的大宗商品理论,即随着去年LME镍库存增长57%,镍价走低.
但这取决于我们怎样看待LME库存,因为2012年我们得到的教训之一就是,在库存融资商主导市场的时代,整体库存数字意义不大.
欲浏览2012年LME金属价格、整体库存和注册仓单的变化情况,请点击:(link.reuters.com/dut94t)
去年LME锌的整体库存增长,但实际可提用部分--即注册仓单库存(on-warrant stocks)下降逾25%.
期铝的情况如出一辙.虽然整体库存增长5%,但注册仓单库存却大降31%.
值得关注的是,镍整体库存增幅与注册仓单库存相当.无需进一步观察也能明白,镍市去年为何会普遍受挫.
LME金属整体库存与注册仓单库存的差额,就是准备从仓库中移走的注销仓单.
而LME注销仓单不断增加的幕后推手正是库存融资商.
只有在实际利率为负值及央行采取量化宽松政策的时代,低风险交易所产生的低回报才具有吸引力.
铜虽然曾被誉为"红色机器"(red machine),也不能置身事外.
上海保税仓库区约储存着约百万吨的铜,其中很多都是由融资商放到这里的,而非中国制造商.
**市场题材**
2013年金属市场的重大题材会是什么?
八九不离十的是,各种危机将继续猝不及防地起起落落.
美国政治和金融领域中,"财政悬崖"只不过是个先行溃决的诸多罅隙之一.
欧元区危机缓慢延烧,似乎始终没有触及真正关键的拐点.
市场流动资金的起伏,将持续随着全球"危机"的脉搏、以及危机爆发后哪家央行最可能及时再次挹注流动性的算计而定.或者,最恐怖的情况是,央行实际上收回流动资金.
上周的价格走势或许预示着未来的情势.市场对"财政悬崖"的紧张情绪获得缓释后,市场一度开足马力上涨,随后又挫跌,因为有迹象显示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能不把第三轮量化宽松(QE3)视为一项永久性政策.什么?真是这样吗?
市场上一致的题材,实际上应该是中国经济增长将有所复苏;去年市场忧心中国经济可能会硬着陆.
铁矿石的急涨走势归因于补充库存,以及对今年中国钢铁需求的乐观看法.
但从战略角度来看,中国铁矿石仍匮乏.
对于铝和锌等金属来说,中国拥有充足的产能,可以满足需求增长升温.
即便是中国仍战略性缺乏的铜,仍有100万吨的超额供给可以充当国内与国外间的缓冲.
今年基本金属市场若要有真正全面看多的题材,光有中国需求增长"容易预测"且"稳健"是不够的.
而在欧元区陷入衰退、美国处理种种财政问题之际,实际状况会是怎么样?
预计可能会有多重宏观因素影响市场走势,而LME各金属市场会持续反应个别题材.
大致上,今年大多数分析师将会选择锡、铅和铜(此顺序无特别意义),因为他们在某种程度上均有"不错的"基本面题材.
在LME市场上,"不错"向来意味着"看涨".
因为同样的原因,大多数人对锌、铝和镍不热情.
但金属供给、而非短缺或过剩的统计估算,才是真正决定2013年价格表现的关键因素,对时间差交易和实货溢价而言尤为如此.
锌的走势说明,"糟糕的"题材并不意味着价格疲弱.
在惬意的"超级周期"时光里,所有商品的走势亦步亦趋,而且总体上行.
市场上仍有一些坚定的超级周期信徒.祝他们好运.他们将继续毫不费力地操作下去.
对于其余的人而言,"超级周期"已过,多重面向的周期已经展开,不断变化的宏观状况与个别金属题材交织在一起.
在这么多可能的题材中,你选择哪个呢?(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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