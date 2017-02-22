《HOME专栏》铝价大涨 中国铝产业乘机增产

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月21日 - 全球铝产量1月年率化为6,200万吨，创下历史高位。

再一次，这个纪录是拜中国所赐。

以年率化来看，2016年12月和2017年1月全球其他地区的原铝产量减少了182,500吨，中国则是激增。

诚然，中国产量数据伴随着强烈的警讯，尤其是每年的这个时候，但基本趋势变得愈来愈明朗。

炼厂正在对价格讯息做出回应。

在上海，交投最热络的期铝报每吨14,000元人民币以上，为11月以来首见。除了去年底的飙升外，这将是2013年初以来的最高价格。

讽刺的是，价格大涨部分是源于市场担心中国将为了环保而抑制产能。

这个风险是否成真，情况还不明朗。但短期来看，产量过多而不是产量不足对铝价来说是个更紧迫的问题。

铝产量与上海铝价对比图表：tmsnrt.rs/2mhkeVp

**铝生产满血复活**

据中国有色金属工业协会(CNIA)的数据，1月中国铝产量创下纪录新高295万吨。

年化产量相当于3,470万吨，占全球总产量的56%，较上年同期增长近19%。

但统计数字或许夸大了实际情况。

国际铝业协会(IAI)公布的中国有色金属工业协会数据，过去在中国和西方新年期间多与实际相差很大。

尽管个别数据或许存疑，但整体趋势暗示产量大幅增长，如上图显示的那样。

中国铝产量在2015年12月开始下滑，去年上半年都未能增加。

这是对铝价2015年底暴跌至每吨9,000元人民币下方的回应，当时部分生产商削减产能，并暂停新项目。

不过，2016年下半年铝价稳步反弹，激励生产商重启生产并增加产能，铝产量在9月恢复增长，之后每月持续增加。

**环保命令**

铝价最近反弹，部分归因于一些铝产能可能因环保原因而被迫关闭。

据中国环保部在一份政策文件草案中提议的举措，计划在冬季取暖季节使五大地区28个城市的钢铁、化肥产能至少降低一半，铝产能至少降低30%。

铝冶炼便是该计划的潜在目标之一。

该计划仍只是一项建议，不夸张地说，若真落实，可能会引起铝生产商和地方政府的强烈反弹

另外，虽然有可能缩减产能，但不会很快发生，因为这个冬天快结束了。

但随着雾霾成为中国政策制定者的首要议题，环保可能盖过一切，包括经济。

北京市政府强调清洁空气行动计划，铝冶炼原料供应商已感受到较为直接的影响，如煤焦油、沥青和阳极等材料的供应商。

据咨询公司AZ China，所有这些行业去年都是严厉的环保检查行动的对象。这类检查是对行业活动的一种抑制，一直持续到2017年。

“长期内，煤焦油和沥青厂的开工率将在一个较低的水平，这将对价格造成巨大的压力，”它说。

这些经常被忽视的冶炼材料价格上涨，是当前推高铝价的真正因素，即使背景隐现炼厂关闭的模糊威胁。

**库存飙升**

但较短期而言，对于上海及伦敦当前铝价上涨越来越紧迫的问题在于，过去几个月中国生产趋势发生了变化。

就拿摩根大通来说，即便该行仍继续认为，政策决定的冶炼厂减产可能性“令中期铝价风险偏上档”，但该行已结清其推荐的铝多头部位。

直接的警告标示来自不断高涨的库存。

在上海期交所登记的铝库存今年至今已飙升88,496吨，达到189,218吨。

交易所整体库存规模已较去年9月所及低点83,775吨增逾一倍。

季节性因素是其中一个原因，这次是以新年假期形式，但生产复苏也是一个因素。

摩根大通引述研究机构CRU的数据称，在上海期交所之外，已公布的中国铝库存“自春节假期结束以来已增长近27万吨”，未来几周有可能还会进一步高筑，因为“17年第一季国内产能过剩带来的额外金属将会流向仓库”。

加重过剩的铝是来自生产重地新疆。去年当地对货运监管的调整，使得一些铝产出积压在当地。

新疆的库存现在正在下降，但根据AZ China，仍有近35万吨留在冶炼厂和交通节点的库存等待运输。

**库存和价格双升的格局还会维持多久？**

价格攀升的同时库存也在增加，这种态势不会持续太长时间。

迄今为止这种紧张基本上局限在中国内部。

但会不会持续下去还是未定之事。

过去，半成品的出口一直是中国应对过剩产量的安全阀。

去年中国的出口下降3.0%至410万吨，这是2012年以来的首次年度下滑。

这当然反映了长达一年的供给增长瓶颈所带来的市场趋紧状况。

近期的产量数据暗示，这一紧张时期结束了，随着库存的攀升，出口再度增加只是时间的问题。

如果这样的话，中国炼铝炉的再度启动，影响的将不仅仅是中国的铝价。(完)