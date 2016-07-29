《HOME专栏》铝市一片红火恐非牛市 主因结构性问题

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月28日 - 库存下降，价格上涨。这是大宗商品市场牛市的典型标志，真的是这样吗？未必！

比如，伦敦金属交易所(LME)注册铝库存今年迄今减少577,275吨，或近20%。

尽管LME期铝价格今年迄今涨了8.6%至如今的每吨1,600美元，但没有人觉得特别兴奋。

据路透最新季度调查，分析师预期中值为，今年第四季铝价仍将保持在当前水准附近。

LME库存下降并不能说明实货市场供需平衡，分析师预计今年实货市场全球供应过剩26.75万吨。

注册库存下降反映了LME自己的交割机制的变化，具体来说就是该交易所要求荷兰弗利辛恩港陷入排队的铝加快提货。

上海铝市场的情况也类似。其铝库存降幅甚至更大，上海期铝价格表现也好于伦敦期铝，今年迄今涨幅超过15%。

以上海期货交易所的情况来看，其交割运作存在的问题不是太多金属等着出货，而是进入仓库的库存太少。

**挤压库存**

上周五(7月22日)发布的周度报告显示，上海期货交易所(ShFE)登记库存为133,602吨。

自1月初以来，库存已下降163,435吨，降幅为55%。目前的库存水平是2011年11月以来的最低，当时上海期铝尚处于起步阶段。

2011年铝合约成交量总计为1,990万口，仅与2016年前三个月的水平相当。

在其他条件不变的情况下，成交量上升应该会影响库存的流动性。上海期镍就是这种情况，成交量经常超过LME期镍，首年交易时即出现大量实货流入上海期交所仓库，流入量超过10万吨。

目前试图得出的结论是，上海铝合约成交量高涨，加上库存长期维持在低水平，必定是国内市场存在缺口的迹象。

尤其是各界此刻普遍认为中国仍为全球全球铝消费的核心驱动力。实际上，挪威海德鲁(Norsk Hydro)甫将其对今年中国需求增长的预测从之前的3.5%，上修至5-7%。

浏览上海铝价和库存图表，请点击(tmsnrt.rs/2adjMCk)

**是冷是热？**

然而，真实的状况是，就像LME一样，上海期交所也正在实货交割运作方面碰上结构性问题。

上交所允许实货铝以25公斤铝锭形式交割，这是为了与LME接轨而特别设计的规格。

唯一的问题在于，生产铝锭、或任何冷制形式铝的中国炼铝商愈来愈少。

炼铝商改以热熔铝形式交付给客户加工的趋势持续加速。

这是一个效率远远更高的输销系统，因为如果以铝锭作为原料，铸造加工的第一步必定是先加以熔化，才能制造成半加工产品。直接收取热熔铝比冷却金属更能节省时间及成本。

中国铝产业很快就懂得利用这种系统的成本效益，据顾问公司AZ China估计，中国全部铝产量目前约有三分之二是以热熔铝形式运送。

这显然意味着能够供应沪铝合约交割的铝锭远远更少。

沪铝库存今年大幅减少，主要是反映可交割的铝锭短缺，并非铝短缺。

毕竟，中国市场仍然充满供过于求的各种迹象，看看半加工铝制品出口的超级盛况便知，今年上半年出口了200万吨。

**兴趣降温**

那么上海期交所库存降到什么程度，情况才会有所反转呢？鉴于当前已经较低的状态，市场普遍认为不会再低太多了。

要改变当前下行趋势，明显的方法有两种。

第一种是中国冶炼商回归生产冷制形式铝，回应上海期货市场新现的吃紧状况。

他们并无明显价格激励去那么做，因为他们都在不同程度地享受上海期货合约优异表现带来的收益。

但是，如果消费者需求降温，没有客户愿意接受热熔铝，那么出产热熔铝就没有多大好处可得了。

根据AZ China，这种情况可能已经开始发生，理由是北半球夏季月份通常是活动淡静季。

第二种方法是非中国生产商向上海市场提供金属铝。目前只有两家企业有这样的潜力，也就是俄铝和美铝。

沪铝合约有两个可交割的俄罗斯品牌，分别来自俄铝的Irkutsk和Sayanogorsk炼厂，还有一个美铝品牌，来自位于澳洲的波特兰(Portland)炼厂。

最新贸易数据显示，来自上述两个国家的进口并无明显增加，说明对于库存下降的紧急制动尚未启动。

*伦铝及沪铝均紧俏**

不过，在库存趋势修正之前，沪铝合约仍将紧俏。

目前沪铝市场直至明年2月的远期合约目前呈逆价差。

伦敦市场也同样有此情况，价差也显示出结构性紧俏迹象。

指标LME现货铝较三个月期铝价差CMAL0-3目前虽还不是逆价差，但当前10美元的正价差水平，已经紧俏到足以对库存融资人士造成问题，这一点从最近交付至LME亚洲仓库的情况就可以得知。

讽刺的是，在一般仍认为铝市供应过剩且库存高企的情况下，LME和上期所却都呈现市况紧俏讯号。

这不但讽刺，也颇危险，因为铝价攀升以及价差结构趋紧，只会鼓励炼铝商重新启动闲置的产能，特别是中国精炼商。

别指望他们会供应多少冰冷铝锭为过热的上海铝市降温。(完)