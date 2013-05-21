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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 15:43 BJT

重发-《Home专栏》全球铝业迎来新一轮减产，何以铝价仍难见起色？

**预期更多**

这也是为什么市场等待更多行动。

美铝2012年初拉开的全球第一轮减产，导致约120万吨产能下线。

去年又有60万吨产能因与价格无关的因素关闭，主要是加拿大Alma炼厂(工会问题)和南非Hillside(技术问题)的中断。

但这些都未能阻挡铝价一路下跌。

南非标准银行报告指出，美铝和俄铝一同减产可谓“聊胜于无”。

不过和多数评论人士一样，其预计在铝厂进一步减产之前，价格不会持续复苏。

美铝或已经为第二轮减产发声，但问题在于还有多少铝厂会响应。(完) (译文审校 张明钧)
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