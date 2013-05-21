重发-《Home专栏》全球铝业迎来新一轮减产，何以铝价仍难见起色？

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
**预期更多**
这也是为什么市场等待更多行动。
美铝2012年初拉开的全球第一轮减产，导致约120万吨产能下线。
去年又有60万吨产能因与价格无关的因素关闭，主要是加拿大Alma炼厂(工会问题)和南非Hillside(技术问题)的中断。
但这些都未能阻挡铝价一路下跌。
南非标准银行报告指出，美铝和俄铝一同减产可谓“聊胜于无”。
不过和多数评论人士一样，其预计在铝厂进一步减产之前，价格不会持续复苏。
美铝或已经为第二轮减产发声，但问题在于还有多少铝厂会响应。(完) (译文审校 张明钧)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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