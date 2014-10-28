《HOME专栏》中国何以令全球铝市场前景混沌不明？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 戴素萍/王丽鑫/王颖/许娜/陈宗琦

路透伦敦10月27日 - 全球铝市场是处于供不应求或供给过剩呢？

这是一个够简单的问题，但却难以回答。

上周的伦敦金属交易所(LME)研讨会中再明显也不过。两位备受敬重的银行分析师--花旗的David Wilson和Natixis的Nic Brown，彼此的看法天差地远。

Brown认为是供不应求，而且未来两年短缺的情况将一路扩大。Wilson则认为会供应过剩，而且直到2017年都没有短缺的迹象。

不管任何工业金属，要计算出供需状况都相当棘手，但这个问题在铝市场更是难上加难。

举例来说，铜、锌、铅和镍市场都有国际研究小组实地走访进行大量的统计工作，但铝市场却没有这类的研究团队。国际铝业协会(IAI)每月公布产量数据，但只针对原铝，供应链中的废铝则付之阙如。

其中最为棘手的问题是，如何评估中国的情况。这个问题并非是铝市场所独有，但鉴于中国既是全球最大的铝生产国，又是头号铝消费国，在这样一个独特的市场，这个问题引起的共鸣颇大。

而关于中国的情况，是分析师对市场供需情况看法截然不同的关键。

**西方短缺，中国过剩**

有一件事分析师可能都同意。中国目前是供过于求，但世界其他地区则供应短缺。

从国际铝业协会(IAI)的月度产量数据能推出这一结论。

中国及世界其他地区日均原铝产量图表：link.reuters.com/vuk33w

2012年以来，中国以外地区生产趋于下降，当时生产商首次因低价开始减产或停产。

2014年9月，中国以外地区的日均产量从2011年12月时的70,000吨降至66,500吨，因其他地区产能的减少，远远抵消了海湾地区的新增产能。

中国以外地区按年产量已经减少近150万吨。但消费却持续增加，以至于市场普遍认为今年进入供应短缺状态。

但同期中国按年产量则增长720万吨。中国9月日产量达到68,030吨，创下纪录新高。

和西方同业一样，中国冶炼厂也面临利润率下降的苦恼。但地方政府补贴，尤其是电价补贴，帮助保护弱势业者，即便西北地区出现了一大批新一代工厂。

中国消费也在增长，但今年增速放缓，与工业金属市场大趋势相符。

普遍认为中国国内市场供应过剩的原因，是上海铝价远低于伦敦金属交易所(LME)价格。

但供应过剩到什么程度？

**计算产量**

回过头来再看产量数据。这些数据是来自国际铝业协会和中国有色金属工业协会从生产商收集的硬数据(hard data)。

但并非所有生产商都公布自己的产量数据。比如，国际铝业协会估计，中国以外地区每月有9万吨的未报告产量，折合成年率略高于100万吨。

国际铝业协会拥有一个很广泛的报告系统，意味着它很清楚有多少未报告产量。实际上，该协会在其官网上还列出了哪些国家不报告产量。

但中国的情况如何呢？

国际铝业协会估计中国每月的未报告产量为25万吨，相当于每年300万吨。

这是一个很大的变量，比澳洲和新西兰的总产量还高。澳洲和新西兰是非常重要但日益没落的铝生产中心。

有些分析师称，即使是上述数据，可能也严重低估了。

几周以前，顾问公司AZ China的Paul Adkins在路透基本金属论坛上发表讲话时称，国际铝业协会的估测“太低了”。Adkins说，仅仅中国报告体系没有涵盖的魏桥(Weiqiao)这一家公司，今年的产量就将超过300万吨。

而产量没有纳入中国官方数据的中国铝生产企业远远不止这一家。

换句话说，即使是上述中国产量的硬数据也并不全面。这就不可避免地使国内市场供需状况评估变得更为模糊。

**计算出口**

至少，我们可以利用其他硬数据--中国的铝进出口数据--来量化中国市场供应过剩对其他地区的影响。

从历史上来看，中国一直是原铝的净进口国，以及铝合金和铝制品的净出口国，但在过去两个报告月份里，中国则变成了原铝的净出口国，不过净出口规模不大。这更多的是因为进口骤减，而非出口跳增。

中国原铝贸易图表：link.reuters.com/tek33w

中国铝制品出口图表：link.reuters.com/buk33w

更重要的是，铝半成品的出口情况。这并不是什么新鲜事。自2005年以来，中国一直都是铝半成品的净出口国，尽管速度一直在加快。

很容易相信，这些产品的出口与全球原铝市场的供需评估没有关系。毕竟，这些都是铝制品，而非原材料。

花旗的Wilson则有不同意见。他认为，由于不同国家使用不同的方法，全球铝消费被重复计算。

在中国，他们利用最初消费情况进行计算。不过，如果这些铝制品之后出口到美国等地，而那里使用的是自下而上的需求计算方式，那么消费情况就被重复计算了。

没人怀疑铝消费增长的强劲程度要远高于其它任何金属，这得益于汽车业的轻量化潮流。不过，增长力度可能没有外界普遍认为的那么强劲。

**铝制品定义的灰色地带**

那么如果某些出口的铝制品根本不算铝制品呢？

铝分析师对部分出口铝制品性质的忧虑渐增。有没有可能存在这种情况，即中国部分铝业人士把原铝做最小幅度加工，转型为基本“产品”，藉此规避出口税负呢？

在原铝出口必须课税15%，而铝制品出口增值税能够部分退税的情况下，奖励就摆在眼前。

如果真的是这样，此类产品将只是送进熔炉再行熔化，恢复“大宗商品等级”的原始外型。

可以理解，这是一个高度敏感的话题。但Adkins提出警告称，“我们认为从中国流出的金属量，远超过多数人的想像。”这样的看法并非绝无仅有。

这也是统计学家的噩梦。

由于中国铝制品出口稳步增加，这个问题将会恶化。中国9月铝制品出口34万吨，追平2011年5月创下的历史高位，年内至今的出口成长也较2013年的水平高出10%。

很少人预期这种趋势可能会很快反转。实际上，大多数人预估铝制品出口将持续加速。

这样的出口情况支持下面这种基本情景：西方市场稳步迈向供应短缺，而中国不管以哪种形式，在向外供应铝，填补该缺口。

尽管论辩的双方皆认同这一点，但这种情况导致计算模糊不清的程度，仍旧令花旗的Wilson和Natixis的Brown对全球市场供需状况的评估，出现天壤之别的差距。(完)

(译文审校 杜明霞)

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