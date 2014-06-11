《HOME专栏》期铝：一万个看多的理由

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月10日（撰稿 Andy Home； 编译 王洋/蔡美珍） - 俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)看多铝价，认为“一系列现实和技术因素的汇集，使得行业参与者和投资人对铝价低估达成共识。”
这并非是一个噱头。
任何大宗商品的生产商都倾向于十分看好本身所处的市场。毕竟，如果俄罗斯铝业自己都不看好铝价前景，那还在这个圈子混什么，尤其是铝价暴跌了这么久的情况下。
当然，这或许也给出了有关俄罗斯铝业为何提醒每个人其认为“行业参与者和投资人”应该买进铝的线索。该公司一直在亏损，即便是因在诺里尔斯克镍业的持股而分得大笔股息，与此同时其也在削减产能以降低生产成本。
的确，这仅仅是这家从未唱多的公司一系列声明中最新的一个。
而这当中有趣的是那些短期“技术因素”的关注。这个声明出炉于周一上午，刚好是在伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 CMAL3 创下两个月最佳周线收位每吨1,879美元之后。
唯一俄罗斯铝业没有提及的是推动价格至周五收盘水准的动力。
**引人注目的收盘价**
上周五铝价的走势堪称引人注目，当日价格升穿了1,850-1,860美元的阻力带。
引用俄罗斯铝业的声明：“随着铝价周五突破每吨1,850美元，‘停止单‘被触发’，引发大量的交易，无论是回补前期的卖空仓，还是新的多头仓位的建立，而市场也进入一个非常具有建设性的阶段。”
这股回补空头的动能延续至周一，三个月期铝升至近10个月高位1,918美元，接着不可避免地遭遇获利了结卖盘，回到1,900美元下方。在笔者撰写这篇文章时，期铝价格正在1,900美元大关附近盘旋。
似乎应该为俄铝的神准预测颁发一个金徽章才对，因为它就是预言“这个星期”期铝价格可能测试1,900美元水准，而且有可能“未来几个月”测试2,000美元。
**选择权爆量**
俄铝显然不是唯一这样想的，因为俄铝的短期市场分析中，对周五期铝大涨的由来明显略过不提。
大宗商品经纪商Marex Spectron的分析师在周一的研究报告中，直接指出这个因素。
“周五收盘时，2015年各个重要月份出现大量期铝的偏多min-max操作，”报告称。
在选择权交易中，min-max指的是买进一系列选择权，利用卖出另一系列选择权加以抵销。在偏多的min-max操作中，买进的是买权，卖出的是卖权。
果不其然，之后的LME数据显示，LME期铝选择权市场周五出现爆量。
下表是当天的主要变动部分。
6月6日 买权 卖权
执行价 数量 未平仓 执行价 数量 未平仓
变动 变动
'15年3月 $1,950 2800 1340 $1,800 2000 1000
$2,200 2000 1000 $1,875 300 150
'15年6月 $1,950 2800 1340 $1,800 2000 1000
$2,200 2000 1000
'15年9月 $1,950 2800 1400 $1,800 2000 1000
$2,200 2000 1000
'15年12月$1,950 2800 1400 $1,800 2000 1000
$2,200 2000 1000
总口数 19,200 9,480 8,300 4,150
总吨数 480,000 237,000 207,500 103,750
可以明显看出，明年每一季季底上档在1,950及2,200美元的买权被买进，然后以卖出1,800美元卖权予以抵销。
由于LME通报系统会造成重覆计算的问题，因此跟往常一样，对于LME的交易量数据只能姑且信之。关于周五min-max交易更确切的情况，或许可以由未平仓合约的变动来得知。
即使是未平仓合约也引人注意，主要执行价看涨期权(买权选择权)未平仓合约总计净增加了23.7万口。
这对未来价格的影响将是双倍的。
显而易见，期权(选择权)市场如此爆量，对于预期市场将有一波行情展现的人士心理层面上将是利多。简单的假设基础是有人，很可能是重量级市场人士准备大规模押注上涨。
接下来，为了对冲暴险的需求带来的影响更务实，无论是谁卖出期权，都必须买进期货以“delta”值来对冲期权仓位。
尽管长期来看，LME远期曲线性质表明，周五执行价1,950美元的期权还是接近平价期权，而且截至周一收盘，部分期权已经是价内期权。
如果交易是在接近一天结束之际，以及非常重要的周线结束之际。则影响将因交易的时间点而放大，
这点无可厚非。当然，这看起来像是玩战略性交易，企图以小博大。
俄铝其他看多铝市场的理由也都没错。它不再是唯一家预测今年市场将供应短缺的业者，即便其120万吨的预估或许接近分析师们预测区间的高端。
光是周五，就有一万个看多铝市场的理由。(完)
(编译 王洋/蔡美珍/戴素萍 审校 田建华/于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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